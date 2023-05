Ausstellung über 100 Jahre Bergwacht: Als die Kameraden noch Knickerbocker trugen

Von: Gabi Werner

Zur Eröffnung der Ausstellung im Museum Tegernseer Tal (oben) gab’s auch Führungen durch die Sonderausstellung, hier mit Willi Clemens. © MKF_MaxKalup

Zum Jubiläum 100 Jahre Bergwacht wurde jetzt eine Sonderausstellung im Museum Tegernseer Tal eröffnet. Sie läuft bis Oktober - und bietet echte Erlebnisse.

Tegernsee – Wenn die Bergwachtmänner früher zu einem Einsatz ausrückten, trugen sie noch Knickerbocker und hatten Hanfseil und Pickel im Gepäck. Bilder, Texte und Dokumente, historische und aktuelle Bergrettungsgeräte wie eine alte Stahlseilwinde sowie Stimmen von Zeitzeugen bringen den Besuchern des Museums Tegernseer Tal derzeit die Geschichte und Entwicklung der Bergwacht näher. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Rottacher Bereitschaft, das heuer mit mehreren Aktionen gefeiert wird.

Ausstellung zum Anfassen

„Die Besucher können viel anfassen und ausprobieren“, erzählt Anita Dengel, die für ihre Rottacher Bereitschaft diese multimediale Ausstellung organisiert hat. Teile davon waren bereits vor zwei Jahren im Alpinen Museum auf der Münchner Praterinsel zu sehen. Unter der Regie Dengels wurde sie um spezifische Rottacher Exponate ergänzt und nach Tegernsee ins Heimatmuseumgeholt. Kürzlich nun wurde die Ausstellung mit einem großen Aktionstag eröffnet. Dabei präsentierten sich vor dem Museum auch diverse Spezialeinheiten der Bergwacht Bayern den Besuchern. So waren zum Beispiel die Haushamer Kameraden mit einem Technikfahrzeug inklusive Drohne vor Ort, und aus Murnau kam ein Umweltanhänger, der Material zur Waldbrandbekämpfung dabei hatte.

Dass es die Einsatzkräfte der Bergwacht und ihre Ausrüstung an diesem Tag hautnah zu erleben gab, sei bei den Besuchern sehr gut angekommen, freut sich Dengel. Schon die kleinsten Besucher hätten erklärt, später einmal selbst zur Bergwacht gehen zu wollen, berichtet sie schmunzelnd.

Sonderausstellung läuft bis Oktober

Die Bergwacht-Sonderausstellung im Tegernseer Museum ist bis 3. Oktober und dann noch einmal während des Internationalen Bergfilm-Festivals von 18. bis 22. Oktober geöffnet. Immer wieder sind anlässlich des Jubiläums auch Sonderaktionen beim Museum geplant. So zum Beispiel am Samstag, 8. Juli. An diesem Tag stellt sich auf dem Parkplatz die Rettungshundestaffel der Bergwacht mit ihren „vierpfotigen Kameraden“ vor. Darüber hinaus werden mehrere Führungen durch das Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA) in Bad Tölz angeboten, erstmals am Samstag, 24. Juni. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich, Treffpunkt ist am Eingang des ZSA. Für diese Führungen erbittet die Rottacher Bergwacht Anmeldungen per E-Mail an naturschutz@berg wacht-rottach.de.

Eine Übersicht

über alle Veranstaltungen im Rahmen der Sonderausstellung gibt es auf der Internetseite des Museums www.museumtegernseer tal.de sowie auf den sozialen Kanälen der Bergwacht. Geöffnet hat das Museum zu den gewohnten Zeiten, und zwar immer mittwochs bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr.