So wird das 15. Tegernseer Bergfilm-Festival

Alpinisten, Film- und Naturfreunde warten schon darauf: Am 18. Oktober beginnt in Tegernsee wieder das Bergfilm-Festival. Damit die rund 100 Filme reibungslos laufen, gibt‘s noch einiges zu tun.

Tegernsee – Die Macher des Internationalen Bergfilm-Festivals in Tegernsee befinden sich auf der Zielgeraden: Während im Festival-Büro des Rathauses die Telefondrähte glühen und der Veranstaltungsablauf penibel durchgeplant wird, laufen bei den Geschäftsleuten in der Rosenstraße die letzten Vorbereitungen für den Wuiderer Markt. Er wird heuer zum zweiten Mal das Rahmenprogramm bereichern.

Knapp 100 Filme, sechs Vorführsäle, ein Gipfelforum im Rathaus: Fünf Tage lang steht die Stadt Tegernsee vom 18. bis zum 22. Oktober ganz ich Zeichen des Alpinismus. Bei der 15. Auflage des Bergfilm-Festivals können die Organisatoren zwar auf eine gewisse Routine zurückgreifen, spannend bleibt es aber allemal, sagt Birgit Halmbacher vom Organisationsbüro. „Es gibt vieles, das man erst ganz zum Schluss erledigen kann“, erklärt sie.

So landen derzeit noch viele Anmeldungen von Filmemachern bei ihr auf dem Tisch, die sich erst kurzfristig für ein persönliches Kommen entschieden haben. „Die müssen alle noch untergebracht werden“, berichtet die Mitarbeiterin. Zudem werden die Filme des Festivals im Vorfeld allesamt auf ein einheitliches System überspielt, damit sie später bei den Vorführungen reibungslos laufen. Auch das gilt es zu organisieren. Ebenso wie die Übersetzung der ausländischen Beiträge, die für die Festival-Besucher eigens mit Untertiteln versorgt werden.

Abseits der Leinwand hat das Festival auch heuer ein Rahmenprogramm zu bieten. Dazu gehört neben Wanderungen, Führungen oder Passagierflügen mit dem Gleitschirm auch der Wuiderer-Markt in der Rosenstraße. Organisiert wird er von der Vereinigung der Tegernseer Geschäftsleute, allen voran von der Vorsitzenden Barbara Balk. Obwohl der Verein zwischenzeitlich kurz vor der Auflösung stand und die Organisation des Marktes mit einigen Widrigkeiten verbunden war, hat man sich für eine Neuauflage entschieden.

Knapp 30 Aussteller werden mit dabei sein, berichtet Balk. Das Angebot dreht sich rund um Wald, Berg und regionale Produkte. „Wir legen dabei Wert auf eine ordentliche Qualität“, sagt die Organisatorin. Die Holzbuden kommen heuer als Leihgabe von der Gemeinde Rottach-Egern. Tegernsee konnte die eigenen Buden nicht mehr zur Verfügung stellen, weil die zerlegt gelagert werden und der Aufbau zu viel Arbeit bedeutet hätte. In Rottach dagegen stehen die Holzbuden das ganze Jahr über aufgebaut auf einem Lagerplatz bereit. Beim Aufstellen helfen laut Balk die Bauhöfe beider Gemeinden zusammen. „Die Unterstützung ist gut“, freut sich die Vorsitzende. So steht dem Markt am Samstag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr nichts mehr im Wege.

