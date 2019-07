Seefest Tegernsee: Prominenz im Sautrog und andere Attraktionen

Der Juli verabschiedet sich in Tegernsee mit einem Highlight: Am Dienstag (30. Juli) steigt hier das zweite Seefest der Saison. Um Verkehr zu vermeiden, wurde das Shuttle-Angebot weiter ausgebaut.

Tegernsee – Beim Programm setzen die Veranstalter des Tegernseer Seefestes in gewohnter Weise auf Tradition und Brauchtum. Eines ist allerdings neu: Wie schon in Rottach-Egern, so gibt es auch beim Seefest in Tegernsee erstmals einen Shuttle von München aus.

Peter Rie, Veranstaltungsmanager bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), möchte das neue Angebot aber nicht falsch verstanden wissen. Dies sei kein zusätzlicher „Party-Bus“, um noch mehr Besucher aus der Landeshauptstadt an den Tegernsee zu holen. Vielmehr sei der Bus, der vom Münchner Hauptbahnhof aus zum Seefest startet, als Service-Erweiterung für all jene Münchner gedacht, die schon bisher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Seefest gekommen seien.

Diese Gäste konnten bisher das traditionelle Feuerwerk nicht mehr miterleben, da der letzte Zug der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) kurz vor 23 Uhr in Richtung München abfährt. „Für diese Gäste bieten wir nun den Bus an“, sagt Rie. Und: Das Angebot sei lediglich ein Test. Ob es auch künftig beibehalten werde, müsse sich noch zeigen.

Um den Verkehr am See zu reduzieren und auch das Parkplatz-Problem in Zaum zu halten, haben TTT und Gemeinden heuer auch das Shuttle-Angebot für die einheimischen Besucher ausgebaut. Gab es bisher nur die Möglichkeit einer kostenlosen Rückfahrt, können die Seefest-Freunde heuer auch öffentlich zum Seefest „anreisen“: Zwischen 18 und 20 Uhr können die normalen Ringlinien nach Tegernsee kostenfrei genutzt werden. „Das gilt für alle Seefeste“, sagt Rie.

Beim Programm selbst soll die ganze Familie auf ihre Kosten kommen. Das Gelände rund ums Rathaus bis hin zum Seeufer verwandelt sich am kommenden Dienstag in einen Festplatz mit vielen Showeinlagen und kulinarisch-musikalischen Attraktionen. Bereits ab 15 Uhr startet das Kinderprogramm mit dem Kraxl Maxl, Spielstationen, einer Riesenhüpfburg und Kinderschminken.

Ab 17.30 Uhr eröffnen die Gastronomie-Stände der Wirtegemeinschaft, zu der heuer laut Rie auch zwei, drei Neulinge hinzugestoßen sind. Die Besucher dürfen sich auf regionale Schmankerl sowie Bier aus dem Herzoglichen Brauhaus, Cocktails und Weine freuen. Auch musikalisch bleiben keine Wünsche offen: Verschiedene Blasmusikgruppen und Goaßlschnalzer unterhalten das Publikum, ebenso der Trachtenverein Wallberger, der auf einem Floß seine Trachtentänze zeigt.

Für ausgelassene Stimmung wird auch heuer das Sautrogrennen der DLRG Tegernsee sorgen: Wenn das Vergnügen um 18.10 Uhr an der Länd beginnt, sind einige prominente Teilnehmer am Start, darunter Landrat Wolfgang Rzehak mit Frau, der Verleger Wolfram Weimer und Bräustüberl-Wirt Peter Hubert.

Höhepunkt ist – wie immer – das große Brillantfeuerwerk, das gegen 22.15 Uhr gezündet wird. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, mit den Pendelbussen nach Hause zu fahren oder um 23 Uhr eines der beiden kostenlosen Pendelschiffe zu nutzen.

Falls das Wetter nicht mitspielt, wird das Tegernseer Seefest auf Mittwoch, 31. Juli, oder Donnerstag, 1. August, verschoben. Das entscheiden die Veranstalter wie immer kurzfristig, sobald eine klare Wetter-Vorhersage möglich ist.

