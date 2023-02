Möglichst groß, möglichst modern

Von: Gerti Reichl

Entspricht nicht mehr den Vorstellungen: Dieses Haus am Leeberg soll abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden. © Thomas Plettenberg

Der Bauausschuss hat zwei Anträge für Abrisse und Neubauten am Leeberg befürwortet.

Tegernsee – Was in die Jahre gekommen ist, muss weg. Ausnutzung aller möglichen Höhen und Flächen lautet die Devise angesichts von Grundstückspreisen, die am Tegernsee teils schwindelerregende Höhen erreicht haben. Dies gilt vor allem auch für den exklusiven Leeberg. Zwei Bauanträge dort haben jetzt die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigt.

Zum einen stand der Abbruch und Neubau eines Einfamilienhauses an der Leebergstraße 23 und der Einbau eines Pelletlagers sowie die Erweiterung einer Terrasse für die Leebergstraße 25 zur Debatte. Wie Bauamtsleiterin Bettina Koch zunächst informierte, bilden beide Anwesen eine Einheit und sind mit einem Aufzug miteinander verbunden. Nun soll die Hausnummer 23 abgebrochen, durch einen 21,10 mal 9,50 Meter großen Neubau ersetzt und somit die Wohnfläche vergrößert werden. Talseits, so die Pläne, ist eine zwei Meter hohe Stützwand nötig. Laut Antrag soll in der Tiefgarage, die beiden Häusern zur Verfügung steht, ein Pelletlager untergebracht werden.

Rudolf Gritsch (CSU) bedauerte zunächst grundsätzlich den Abriss gut erhaltener alter Gebäude. „Diese Entwicklung ist schade“, sagte Gritsch. Andererseits füge sich im aktuellen Fall das modern geplante, neue Gebäude sehr gut ein, da auch in der Nachbarschaft modern gebaut worden sei. „Das ergibt ein rundes Bild“, so Gritsch, der zudem kein Problem mit der geplanten Mauer hatte. „Es handelt sich hier um das am stärksten terrassierte Gelände in Tegernsee, da fällt die Mauer nicht ins Gewicht.“ Er signalisierte seine Zustimmung, ebenso wie Markus Schertler (CSU), der fand: „Das obere Haus passt gut zum unteren.“ Unter der Voraussetzung, dass die Tiefgaragenplätze für die Hausnummer 23 gesichert sind, befürworteten alle am Ratstisch die Pläne.

Ein weiterer Bauantrag am Leeberg betraf das Grundstück an der Werinherstraße 11. Auch hier soll ein bestehendes Wohnhaus abgebrochen und durch einen 13 mal elf Meter großen Neubau mit Garage ersetzt werden. Dreigeschossig wäre das Haus mit einer Wandhöhe von 9,60 Metern talseits, informierte Bauamtsleiterin Bettina Koch. Der First würde den Altbau zwar um 2,50 Meter überragen, aber noch unter der Firsthöhe des Nachbarn liegen. Dass dieses gerade in Bau befindliche Nachbarhaus so genehmigt wurde, bedauerte Marcus Staudacher (Grüne) nachträglich. „Da haben wir uns ein Ei gelegt“, sagte er angesichts der Tatsache, dass die Höhe nun als Bezugsfall dienen kann. Außerdem sei der aktuelle Antrag „ein trauriges Beispiel“ dafür, dass wieder ein altes Haus verschwindet. Das Haus füge sich nicht ein, war seine Meinung. Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) sah angesichts bestehenden Baurechts wenig Handhabe. Insgesamt war er froh, dass ein Einfamilienhaus geplant sei. Peter Hollerauer (FWG) fand es schade, dass das Grundstück maximal bebaut werde.

Dagegen stimmte am Ende nur Marcus Staudacher. Alle anderen Mitglieder fanden, dass sich der Neubau hinsichtlich des Baurechts und auch unter gestalterischen Aspekten einfügt.

