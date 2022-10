Bergfilmfestival: Es gibt noch Karten

Von: Christine Merk, Gerti Reichl

Teilen

Klettern trotz Handicap: Der Film begleitet unter anderem Aykan, der im Rollstuhl sitzt. © privat

Bühne frei und Film ab: Am Mittwoch, 19. Oktober, startet das 19. Bergfilmfestival Tegernsee. Es gibt noch Karten.

Tegernsee - Bis zum Samstag laufen in sechs Filmsälen – Barocksaal, Medius, Schalthaus, Ludwig-Thoma-Saal, Quirinal und Sporthalle – rund 80 Filme aus 28 Ländern, ehe am Samstagabend, 22. Oktober, im Rahmen der Schlussfeier die Preise verliehen werden. Am Sonntag, 23. Oktober, gibt’s schließlich um 9.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Saal, im Medius und im Schalthaus eine Matinée mit den Siegerfilmen. Abseits der Leinwand ist am Donnerstag und Freitag ein Rahmenprogramm geboten. Für nahezu alle Termine sind noch Karten erhältlich. Ausverkauft, so Thomas Six von der örtlichen Tourist-Info, ist allerdings der DAV-Abend am Freitag im Barocksaal. Auch für den Film „Willenskraft“ am Freitag in der Sporthalle (wir berichteten) sind nur noch wenige Karten verfügbar. Die Tickets gibt’s online unter www.bergfilm-tegernsee.de, unter www.tegernsee.com sowie www.muenchenticket.de, zudem bei allen Tourist-Infos am Tegernsee und bei den München-Ticket-Vorverkaufsstellen. Das Programm ist auf bergfilm-tegernsee.de zu finden.

Bergfilmfestival: Auch der Streifen einer ambitionierten Klettergruppe ist dabei

Mit dabei ist auch der Film der ambitionierten Klettergruppe H3 für Menschen mit einem Handicap. H3 steht für „mit Handicap Hoch Hinaus“. Die Menschen, die sich in dieser zur Alpenvereinssektion Miesbach gehörenden Gruppe im Kletterzentrum in Weyarn wöchentlich treffen und trainieren, sind körperlich und/oder geistig eingeschränkt. Brigitte Dembinski hat die Gruppe vor sechs Jahren gegründet. Seither bemüht sie sich, das Angebot weit bekannt zu machen. „Jeder soll sehen, zu welch großartigen Leistungen diese Menschen fähig sind und mit wie viel Freude sie an diesem Sportangebot teilnehmen“, sagt sie.

Der „Stern des Sports“, der vor Kurzem in Bad Tölz offiziell übergeben wurde – wegen Corona war es vorher nicht möglich –, hat dafür schon das seine getan. Dembinski hatte aber noch eine andere Idee: einen Film zu machen und diesen beim Internationalen Bergfilmfestival Tegernsee einzureichen. Ein hochgestecktes Ziel – unmöglich ohne einen Sponsor. Doch die jahrelange Suche hatte voriges Jahr Erfolg.

Manfred Pfeiler, Geschäftsführer des E-Werks Tegernsee, war von dem Projekt so begeistert, dass er die Finanzierung zusagte. Und so ging es an die Umsetzung. Im Januar starteten die Filmaufnahmen im Weyarner KletterZ. Drei Hauptpersonen agieren in dem Film: Aykan sitzt im Rollstuhl, Susanne ist durch Multiple Sklerose eingeschränkt, Kian hat das Down-Syndrom. Dembinski hatte diese drei ausgewählt, damit verschiedene Formen von Behinderung vertreten sind. Sie wollte außerdem nicht nur in der Kletterhalle drehen, sondern auch an einer richtigen Felswand.

Von anderen Trainern bekam sie einen Tipp: das Klettergebiet Frauenwasserl in Ettal. Dort könne man mit dem Fahrzeug fast bis an die Kletterwand heranfahren. Das war wichtig, vor allem wegen des Rollstuhls. Die Vorbereitung der Aufnahmen war eine „Mordsorganisation“, berichtet Dembinski. Wetter wurde beobachtet, Sonnenstände und Lichtverhältnisse überprüft. Immer wieder kam Corona dazwischen. Dann endlich: Drehtag Anfang April. „Bei neun Grad Kälte“, erinnert sich Dembinski. „Zum Glück war die Wand auf einer Südseite, aber den Anorak haben alle nur für die Aufnahmen ausgezogen.“

Die Eile hatte ihren Grund. Im Mai war Abgabeschluss für das Bergfilmfestival. Trotz der Kälte war es jedoch für alle ein tolles Erlebnis – und es hat sich gelohnt. Termingerecht waren die Aufnahmen im Kasten, der Film geschnitten, vertont und eingereicht. Im Juli dann die erlösende Nachricht: Die Jury hat den Streifen ins Programm aufgenommen. Acht Minuten ist er lang – ein Mix aus Innen- und Außenaufnahmen. Die zwei Kameramänner filmten von unten und aus der Luft, einer von ihnen stieg teilweise mit in die Felsen, Dembinski erzählt im Hintergrund. Für sie ist mit dem Film ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

„Hoch hinaus“ von Regisseur Robert Straßburger läuft am Freitag, 21. Oktober, um 17 Uhr unter dem Motto „Willenskraft“ mit zwei weiteren Filmen in der Sporthalle Tegernsee.

gr/cmh