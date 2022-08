Amtsgericht Miesbach: Prozess nach Besenkampf in Tegernseer Bar endet

Gegen Geldauflage eingestellt

Vor dem Amtsgericht Miesbach musste sich ein 41-Jähriger aus Tegernsee verantworten, weil er mit einem Besenstiel zugeschlagen haben soll. Das Verfahren wurde nun eingestellt.

Tegernsee – Im März dieses Jahres musste sich ein in Tegernsee lebender Pakistani (41) wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vor dem Miesbacher Amtsgericht verantworten. Das Verfahren konnte nicht beendet werden (wir berichteten) und wurde nun neu aufgerollt. Der Angeklagte soll im September 2021 in einer Bar in Tegernsee gegen 2 Uhr mit einer Frau und deren Sohn aneinandergeraten sein. Laut Staatsanwaltschaft hat der 41-Jährige das Duo mit einem Besenstiel geschlagen. Zudem habe er die Frau als „Puta“ – spanisch für „Schlampe“ – beleidigt sowie deren Sohn gedroht, ihn umzubringen.

An seiner früheren Aussage änderte der Pakistani am neuerlichen Prozesstag nichts. „Es war nicht meine Intention, die beiden mit dem Besen zu schlagen“, sagte er aus. Der Alkohol sei schuld gewesen, fügte sein Verteidiger Christian Beil damals an. Die Frau kenne der 41-Jährige seit drei Jahren, die zwei seien Nachbarn.

Angeklagter sagt, er wollte den Besen nicht als Waffe einsetzen

„Ab und zu sind wir früher abends noch in eine Bar gegangen“, erzählte der Pakistani. Am Abend, als der Sohn dabei war, lief aber alles aus dem Ruder. Zunächst habe der etwas angetrunkene Angeklagte den Sohn aufgezogen, warum er mit seiner Mutter in eine Bar ginge. „Das war aber nur als Spaß gemeint“, so der Beschuldigte. Der Sohn habe dies aber nicht so aufgefasst „und mir ins Gesicht geschlagen“, so der 41-Jährige. Er habe mit der körperlichen Auseinandersetzung also nicht begonnen, beteuerte der Mann. Er habe sich dann mehr zur Selbstverteidigung einen Besen aus dem Bereich hinter der Bar geholt. „An dem haben wir dann alle gezogen – ich, die Frau, ihr Sohn“, erinnerte sich der Pakistani. Dabei könne es zu den Verletzungen der beiden gekommen sein. „Ich habe allerdings auch ein paar kleinere Verletzungen an Arm, Finger und Lippe davongetragen“, klagte der Beschuldigte. Er habe den Besen keineswegs als Waffe einsetzen wollen. „Puta“ habe er zwar gesagt, aber nicht böse gemeint: „Das ist mehr wie ein Kosename, und das weiß sie auch.“

Zur Abkühlung, so der 41-Jährige, sei er nach draußen gegangen und habe ein Stück Holz in die Hand genommen, das dort lag. „Mit dem wollte ich aber nichts machen, und dann kam auch schon die Polizei“, sagte er. Weitgehend deckte sich seine Aussage mit der des Sohnes der Frau. Der Neu-Tegernseer (32) fügte aber noch hinzu, dass die Situation aus einem anderen Grund eskalierte. „Er wollte mit mir draußen eine rauchen, aber ich lehnte ab“, so der Zeuge, der anfügte: „Das war aber keine normale Zigarette, sondern eine mit Betäubungsmitteln.“

Verhandlungsspielraum bei 800 Euro ausgeschöpft

Daraufhin habe der Angeklagte ihn beleidigt und gesagt, „dass ich kein richtiger Mann bin, wenn ich das nicht mit ihm rauche“. Dann soll der 41-Jährige eben jenen Besen geholt haben. „Dass er mich schlug, habe ich vermeiden können“, sagte der Zeuge. Dass alle Beteiligten im Anschluss an dem Besen zogen, sei richtig, erklärte der 32-Jährige. Verletzt wurde er bei der Aktion nicht, seine Mutter „vielleicht ein bisschen an der Brust“.

An eine Sache konnte sich der Sohn noch genau erinnern: „Er hat zu mir auf Englisch gesagt, dass er mich umbringen will. Ein bisschen ernst habe ich das schon genommen.“ Zu einem wichtigen Detail wollte der Zeuge jedoch nichts sagen: ob er den Angeklagten schlug, bevor der den Besen holte. Bei der Frage von Richter Walter Leitner, ob dem so gewesen sei, machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Weil sich Angeklagter und Zeuge nach dessen Aussage die Hände reichten, schlug Richter Leitner eine vorläufige Einstellung des Verfahrens vor, gegen eine Geldauflage von 1000 Euro. Das jedoch war dem Angeklagten zu viel. 800 Euro fand er angemessen. Richter und Staatsanwältin stimmten zu. Dann wollte der 41-Jährige die beiden noch auf 600 Euro runterhandeln. Dem schob die Staatsanwaltschaft jedoch einen Riegel vor – und es blieb bei 800 Euro. hph

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.