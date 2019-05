Anmeldezahlen: So viele neue Klassen gibt es an Gymnasium und Realschule

Der Andrang auf weiterführende Schulen im Landkreis ist groß. Auch das Gymnasium Tegernsee hat sein Tief überwunden. Doch gibt es überhaupt genug Lehrer?

Landkreis – Dieser Wert ist eine Ansage: 127 neue Fünftklässler werden ab Herbst die Realschule Tegernseer Tal in Gmund besuchen (wir berichteten). Doch auch die anderen weiterführenden Schulen im Landkreis werden viele Neuzugänge begrüßen.

Gymnasium Tegernsee

Es sind Zahlen, von denen Werner Oberholzner vor ein paar Jahren nicht zu träumen gewagt hätte. 98 Schüler haben sich heuer am Gymnasium Tegernsee angemeldet. Nach dem Einbruch 2014, als die Schule mit nur 56 Neuzugängen nicht mal mehr dreizügig war, kann Oberholzner im neuen Jahr aller Voraussicht nach sogar wieder vier fünfte Klassen bilden.

„Ich denke zumindest intensiv darüber nach“, sagt der fast euphorisch klingende Schulleiter. „Das sind super Zahlen, ich freue mich wirklich sehr.“ Die schnelle Erholung führt Oberholzner unter anderem auf die Infoveranstaltung und die Schnuppertage für Grundschüler zurück. „Da war das Echo sehr positiv.“ Die Bemühungen des Gymnasiums hätten gefruchtet.

Gymnasium Miesbach

Rainer Dlugosch, Schulleiter am Gymnasium Miesbach, gibt sich etwas zurückhaltender. Und das, obwohl er rein zahlenmäßig eigentlich guter Dinge sein könnte. 130 Anmeldungen sind beim Gymnasium Miesbach eingegangen, wobei sieben Schüler erst den Probeunterricht besuchen. Jammern auf hohem Niveau, also? Nein, betont Dlugosch. Denn er hat nicht nur seine auch weiterhin fünf fünften Klassen im Blick, sondern die Gesamtschülerzahl am Gymnasium. Nur wenn die über 900 liegt, stockt das Kultusministerium das Budget an Lehrerstunden auf – etwa für zusätzlichen Wahlunterricht oder kleinere Klassen. „Das ist die Klippe, die wir überwinden müssen“, sagt Dlugosch.

Kurzfristig habe er schon überlegt, auf dem Miesbacher Wochenmarkt mit dem Megafon um weitere Fünftklässler zu buhlen, scherzt Dlugosch. „Im Ernst: Wir werden auch heuer wieder hinkommen.“ So würden erfahrungsgemäß etliche Mittlere-Reife-Absolventen fürs Abitur ans Gymnasium wechseln. Was dem Schulleiter mehr Sorgen bereitet, ist der Lehrermarkt. Zwischen sechs und sieben Vollzeitstellen habe man zuletzt nicht besetzen können. Eine Misere, findet Dlugosch. „Damit konterkarieren wir auf lange Sicht die eigentliche hohe Qualität unseres Bildungssystems.“

Gymnasium Holzkirchen

Auf Stabilität stehen die Zeichen in Holzkirchen. Die 124 Anmeldungen (inklusive Probeunterricht) in vier fünften Klassen am Gymnasium liegen in etwa auf dem Niveau der Vorjahre, erklärt Schulleiter Axel Kisters. Zwar habe man erneut Schüler abweisen müssen, aber längst nicht mehr so viele wie vor drei Jahren. Gerade Familien aus dem Süden des Landkreises oder auch aus den angrenzenden Gemeinden im Raum München hätten sich aus Erfahrung nicht auf eine Zusage der Holzkirchner Schule verlassen. Gut, findet Kisters. „Das ist besser als ein tränenreicher Anfang.“ Wie die Lage am Privatgymnasium aussieht, war am Freitag nicht zu erfahren. Die Schulleitung war nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Realschule Miesbach

Verhältnismäßig entspannt ist die Raumsituation an der Realschule Miesbach. „Fünf zehnte Klassen gehen, vier fünfte kommen“, sagt Direktor Thomas Kaspar. 107 Schüler hätten sich angemeldet, 15 für den Probeunterricht. Neben der Mintklasse (eine Stunde mehr Mathe) und der Chorklasse (eine Stunde mehr Musik) gibt es erstmals auch eine Werkklasse an der Realschule.

Realschule Holzkirchen

Luft nach oben hat auch noch die Realschule Holzkirchen. Allerdings wird die zunehmend dünner. 130 feste Anmeldungen liegen Direktor Joachim Fischer vor, die 18 Kinder im Probeunterricht und die voraussichtlich fünf Wechsler von der Mittelschule noch nicht eingerechnet. Alles in allem ein Plus von satten 20 Prozent, sagt Fischer. „Der Zulauf ist enorm.“ Ein Anmeldestopp für Kinder aus anderen Landkreisen sei dennoch nicht im Raum gestanden. Lieber seien die fünf fünften Klassen im neuen Schuljahr etwas üppiger gefüllt, sagt Fischer. Der Direktor sieht lieber die Vorteile der wachsenden Schülerzahl. „So können wir längerfristig planen, vor allem mit den Lehrern.“ Ferner wird die Realschule laut Fischer eine zweite Filmklasse einrichten, wovon nicht zuletzt die Neuankömmlinge profitieren sollen.

Auch die Fünftklässler am Gymnasium Tegernsee kommen in den Genuss eines thematischen Schwerpunkts. Schulleiter Oberholzner will die Fair-Trade-Projekte weiter ausbauen. Dass der Nachwuchs Interesse an Nachhaltigkeit habe, zeige nicht zuletzt die „Fridays for future“-Bewegung. „Uns ist es wichtig“, so Oberholzner, „dies in einem guten Rahmen zu kanalisieren.“