Arbeiten an Alpbachbrücke werden wohl länger dauern

Von: Gabi Werner

Das Zelt ist abgebaut: Mittlerweile finden die Sanierungsarbeiten an der Alpbachbrücke in Tegernsee wieder unter freiem Himmel statt. © Thomas Plettenberg

Die Sanierung der Alpbachbrücke in Tegernsee schreitet voran. Allerdings nicht so schnell wie gedacht. Das Staatliche Bauamt in Rosenheim rechnet mit Verzögerungen.

Tegernsee - Einige Wochen lang hatten die Sanierungsarbeiten an der Alpbachbrücke in Tegernsee wegen der Asbestbelastung unter einem stabilen Zeltdach stattfinden müssen. Nun atmen die Bauarbeiter wieder frische Luft: Die Überdachung ist verschwunden. Wie Ursula Lampe, Sprecherin des Staatlichen Bauamts in Rosenheim, mitteilte, wurde zuletzt seeseitig die Brückenkappe betoniert.

Alpbachbrücke: Zwei Tage lang wird asphaltiert

Anfang kommender Woche werde nun die Schutzschicht aus Gussasphalt hergestellt. Am Donnerstag oder Freitag, 15. oder 16. September, folgen die Asphaltierungsarbeiten, anschließend wird durch die Stadt Tegernsee die Wasserleitung umverlegt. Ab dem 4. Oktober beginnt das Staatliche Bauamt dann mit der zweiten Phase der Sanierungsmaßnahme, wie Lampe berichtet.

Bauarbeiten können wohl nicht bis Ende Oktober abgeschlossen werden

Was die Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans angeht, so hat die Pressesprecherin keine allzu gute Nachrichten im Gepäck: „Derzeit deutet es sich an, dass die Maßnahme wegen aktueller Verzögerungen im Bauablauf nicht wie geplant Ende Oktober fertiggestellt werden kann“, sagt Lampe. Eine konkrete Aussage dazu, bis wann die Baustelle im Zentrum Tegernsees abgeschlossen sein wird, konnte sie noch nicht treffen.

