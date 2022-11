Auch das Eisvergnügen wird teurer

Von: Gabi Werner

Teilen

Seine Kunsteisarena an der Schießstätte in Tegernsee möchte der EC heuer trotz Energiekrise in Betrieb nehmen. Je nach Wetter soll demnächst mit der Eisbereitung begonnen werden. © Archiv Thomas Plettenberg

In Tegernsee soll es auch heuer eine Eissaison geben. Der Eissport-Club (EC) ist fest entschlossen, die Freiluftarena bei der Schießstätte in Betrieb zu nehmen. Nur das Wetter muss noch mitspielen. Wegen der steigenden Kosten sah sich der Verein allerdings gezwungen, die Nutzungspreise zu erhöhen.

Tegernsee – Die explodierenden Preise für Energie und Sprit haben auch den EC Tegernsee nicht kalt gelassen. Er zögerte: Soll die Kunsteisarena heuer trotz Energiekrise öffnen, oder lässt man sie – so wie andernorts – lieber gleich zu? Bei einer Ausschusssitzung hat sich der Vorstand kürzlich für Ersteres entschieden. „Am Freitag werden wir uns die Wetterlage anschauen“, kündigt Vorsitzender Andreas Gerold an. Stimmen die Temperaturen, könnte demnächst mit der Eisbereitung begonnen werden, „so dass zur ersten Dezember-Woche das Eis da ist“. Klar ist: Je tiefer die Temperaturen, desto günstiger kommt den Verein der Aufbau der Eisfläche. „Wenn das Kühlaggregat nicht laufen muss, spart uns das einiges“, erläutert Gerold.

Und aufs Geld muss in diesen Zeiten auch der EC Tegernsee schauen. Zwar dürften die Strompreise konstant bleiben, weil der Verein noch einen längerfristigen Vertrag mit dem E-Werk Tegernsee hat, doch die enorm gestiegenen Preise für den Sprit, der für den Betrieb der Eismaschine benötigt wird, nagen am Budget.

Eissport-Club hebt die Preise an: „Sie sind immer noch sehr human“

Der EC hat daher die Preise für die Nutzung seiner Eisfläche angepasst und dies bereits auf der Homepage verkündet. Für den öffentlichen Lauf zahlen Schlittschuhläufer künftig vier statt bisher drei Euro. Außerdem wurde die Altersgrenze gesenkt, bis zu der Kufenflitzer freien Eintritt haben: von 16 auf 14 Jahre. Auch Eishockey-Mannschaften (ab sofort 150 Euro pro Stunde) und Eisstock-Schützen (bis 20 Personen 150 Euro pro 1,5 Stunden) müssen für die Miete der Eisfläche künftig tiefer in die Tasche greifen. „Unsere Preise sind im Vergleich zu anderen Stadien aber immer noch sehr human“, betont Schriftführer Max Steinberger.

Auch mit der Energie der ehrenamtlich engagierten Mitglieder möchte der ECT künftig besser haushalten. Außerhalb der Schulferien findet der öffentliche Eislauf nur noch samstags und sonntags (13 bis 16 Uhr) statt, der Freitag wurde gestrichen. Während der Ferien hat die Arena weiterhin täglich für die Freunde der schnellen Kufen geöffnet. Die zeitliche Kürzung sei dem Personalmangel geschuldet, sagt Steinberger. „Die Arbeit lastet immer auf den gleichen Schultern.“ Und auch Gerold betont: „Alle, die sich da hinstellen, machen das ehrenamtlich.“ Am Wochenende sei der ECT teils mit vier bis fünf Leuten an der Kunsteisarena im Einsatz.

Kunsteisarena Tegernsee: Viele Anfragen von Hobby-Eishockeymannschaften

Nachdem einige andere Eisstadien in der Region in diesem Winter wegen der hohen Energiekosten gar nicht erst aufmachen oder nur einen Liga-Spielbetrieb ermöglichen, ist die Eisfläche in Tegernsee heiß begehrt. Er habe sehr viele Anfragen von Hobby-Eishockeymannschaften die in Tegernsee trainieren wollen – „das reicht bis nach Garmisch“, berichtet Gerold. Nach zwei von Corona geprägten Wintern sei es ihm und seinen Vorstands-Kollegen ein großes Anliegen gewesen, die Kunsteisarena heuer mal wieder ohne Einschränkungen zu öffnen.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gab