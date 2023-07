Auch herzogliche Familie feiert mit der Tegernseer Feuerwehr

Von: Alexandra Korimorth

In Reih und Glied standen die Mitglieder der Feuerwehr Tegernsee bei der Kranzniederlegung. © Christian Scholle

In großer Gemeinschaft und mit Festgottesdienst, Festzug und Empfang im Schloss feierte die Feuerwehr Tegernsee ihr 150. Gründungsfest.

Tegernsee – Schon als sich die Feuerwehrkameraden in Uniform und ihre Festgäste vor dem Gottesdienst auf dem Schlossplatz zwischen den teils historischen Einsatzfahrzeugen aufstellten, hatten sie das G’schau. Die 270 Tegernseer gaben ein beeindruckendes Bild und starkes Zeugnis für ehrenamtliches Engagement, Dienst am Menschen und Heimatliebe ab. Erst recht, als sie nach dem Gottesdienst im Festzug zur Totenehrung ans Kriegerdenkmal schritten, wo unter dreimaligem Salutschießen der Gebirgsschützen die Bayern- und die Deutschlandhymne erklangen.

„Der Ehrenamtler bekommt alles, was er braucht, weil er es verdient.“

Warum sich Menschen in den Dienst der Gesellschaft stellen und dabei immer wieder an ihre Grenzen gehen und ihr eigenes Leben gefährdeten, hatten Monsignore Walter Waldschütz – ohne Talar, sondern in Feuerwehruniform – und sein evangelischer Kollege Pfarrer Martin Weber durch direkte Befragung beim Dialoggottesdienst in der Schlosskirche geklärt. Für Kreisbrandrat Anton Riblinger bedeutet es, „anderen, die in Not sind, helfen zu können“. Kommandant Wolfgang Winkler empfindet dabei Freude – abgesehen davon, dass schließlich ja irgendjemand diese Aufgabe übernehmen müsse. Franz Thum, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, sieht bei der Feuerwehr das Zusammenkommen von Jung und Alt gefördert. Und Waldschütz selbst erachtete den Dienst am Menschen, das Zupacken und helfen an der Stelle, wo es „brenne“, als eine Form des Gottesdienstes. Und Bürgermeister Johannes Hagn stellte als oberster Dienstherr fest: „Der Ehrenamtler bekommt alles, was er braucht, weil er es verdient.“

Respekt für die Leistung der Feuerwehr zollten auch die Ehrengäste aus dem gesamten Tal, unter anderem Herzogin Elizabeth und ihre Tochter Anna. © Christian Scholle

Herzogliche Familie stellt Bankettsaal im Schloss zur Verfügung

Bei seiner Ansprache später im Bankettsaal in Schloss, den die Herzogliche Familie für den Festabend der Feuerwehr gerne zur Verfügung stellte, als klar wurde, dass das neue Feuerwehrhaus nicht rechtzeitig zur Jubiläumsfeier fertig sein würde, sprach Hagn aber von der Pflicht der Kommunen, eine Feuerwehr zur Verfügung zu stellen und diese nach den geltenden Vorschriften auszustatten: „Wir stützen uns fast ausschließlich auf freiwillige Kräfte. Es ist unsere moralische Verpflichtung, für beste Bedingungen zu sorgen.“ Er betonte, wie hoch das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee sei und freute sich, dass das neue Feuerwehrhaus in Zusammenarbeit von Kreis und Kommune zu einem Leuchtturm ausgebaut werde. „Damit sind wir für die Zukunft gerüstet.“ Stellvertretend für das Engagement aller Floriansjünger will die Stadt die langjährigen, ehemaligen Kommandanten Heinrich Oberbauer und Michael Haller mit der Bürgermedaille auszeichnen.

Einen würdigen Rahmen für den Festabend bot der Bankettsaal im Schloss der Herzoglichen Familie. © Christian Scholle

Wie umfangreich die Aufgaben der Feuerwehr sind und waren, erklärte Kommandant Winkler mit seinem Rückblick auf die letzten 150 Jahre und dankte allen Mitstreitern und ihren Unterstützern und Gönnern Vereinsvorsitzender Thum lobte die Kameraden, die in einer von Egoismus und Wohlgefühl geprägten Zeit, ihre Zeit für ihre Nächsten opferten.

Nach den Ehrungen und Glückwünschen aller Tegernseer Ortsvereine, einer Feuerwehr-Abordnung aus der Partnerstadt Dürnstein und der benachbarten und befreundet Wehren aus dem Inspektionsgebiet III wurde noch lange gefeiert.

Beeindruckende Historie der Feuerwehr

Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee beginnt weit vor der offiziellen Gründung 1873. Jahrhunderte lang verließ man sich am Tegernsee auf die Nachbarschaftshilfe im Brandfall. Die erste „Feuerordnung“ für seine Besitzungen erließ das Kloster 1768. Nach 105 Jahren Zuständigkeitsgerangel zwischen Stadt und Kloster, kamen im November 1871 119 Bürger zusammen, um eine freiwillige Gemeindefeuerwehr unter ihrem ersten Vorstand Johann Niggl zu gründen. Wegen bayernweit einheitlicher Organisationsstrukturen ließ die offizielle Gründung noch bis 1873 warten.

Die Jahre bis 1927 waren geprägt von der Anschaffung von Gerätschaften und ihrer wechselnden Unterbringung. 1925 fasste die Stadt den Beschluss zum Bau eines Feuerwehrhauses. In nur knapp einem Jahr wurde es in der Hochfeldstraße errichtet. Gleichzeitig wurde das erste motorisierte Feuerwehrfahrzeug – die Magirus-Automobilspritze, Typ Bayern – in Dienst gestellt. Die immer schneller voranschreitende Industrialisierung, aber auch die kriegsbedingten Einsätze nach der Bombardierung Münchens nötigten die Feuerwehr Tegernsee zur Anpassung der Technik und Ausbildung. Gleichzeitig wurden die Kameraden bis Kriegsende immer weniger: 1944 bestand die Wehr noch aus 80 Mitgliedern, 1945 waren es nur noch 36 Aktive. Der Großteil der Geräte war entweder nicht mehr vorhanden oder beschädigt.

Der bedenkliche Zustand hielt bis 1950 an. Ab da erstarkte die Feuerwehr kontinuierlich sowohl in Bezug auf die Lösch- und Einsatzfahrzeuge, als auch auf die Katastrophenschutzboote und Gerätschaften sowie durch ständige Erweiterungsbauten auch beim Gerätehaus. Die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee ist bei Bränden – zum Beispiel von Wohngebäuden, dem der Brauerei (1962), von Bauernhöfen und Gasthöfen, bei Murenabgängen am Berg, bei Notfällen auf dem See, beim Zugunglück in Warngau (1975), bei Hagelunwettern und Überflutungen, beim Hubschrauberabsturz (1985), bei Gefahrgutbergungen und immer, wenn Not am Mann ist – im Einsatz.

Seit 2016 sind die Posten des Ersten Kommandanten und des Ersten Vorsitzenden des Feuerwehrvereins getrennt. Seit sechs Jahren sind die Floriansjünger über alle Pflichtaufgaben hinaus mit den Planungen und dem Bau ihrer neuen Unterkunft beschäftigt. Das neue Feuerwehrhaus soll in diesem Herbst eingeweiht werden.