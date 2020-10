Auch Tegernsee will digitale Tafeln

Auch Tegernsee will Infotafeln an Bushaltestellen umrüsten.

Alle Tal-Gemeinden sollen möglichst mitmachen.

Regierung fördert die Kosten.

Tegernsee – Elektronische Infotafeln an den Bushaltestellen der RVO, die über Ankunfts- und Abfahrtszeiten und auch Verspätungen Auskunft geben und anzeigen, wann der nächste Zug fährt: Seit 2013 bemühen sich die Talgemeinden darum – jetzt nimmt das Projekt allmählich Fahrt auf. Wie im Gemeinderat Kreuth, so befasste sich auch der Stadtrat zuletzt mit dem Thema. „Es geht zunächst um eine Willenserklärung und die Erhebungsphase, noch nicht um konkrete Bestellungen“, machte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) deutlich.

Digitale Infotafeln: Staat fördert das Projekt

Das Tegernseer Tal könnte in das Projekt „Dynamisches Fahrgastinformationsanzeiger“ (DFI) des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) einsteigen. Das vom Landratsamt begleitete System soll mit RVO und der Bayerischen Regiobahn (BRB) kompatibel sein. Laut Geschäftsleiter Hans Staudacher werde das Projekt durch die Regierung von Oberbayern mit 50 bis 80 Prozent gefördert. Für einen mittelgroßen Anzeiger, auf dem Infos zu Bus und Bahn zu sehen wären, müsste die Stadt etwa 7000 Euro investieren. Dazu kämen Kosten für die Infrastruktur. Insgesamt seien etliche Fragen noch zu klären – etwa zur Stromversorgung, zur Ansteuerung der Anzeiger, Einbindung der Busse, mögliche Systemvarianten, laufende Kosten und technischen Support. Hagn schlug jedoch vor, schon jetzt eine Willenserklärung für insgesamt fünf Tafeln am Bahnhofsplatz sowie am Steinmetzplatz und am Gymnasium abzugeben. Fernziel müsse sein, in Zukunft alle Haltestellen, soweit technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll, mit einem DFI auszustatten.

Thomas Mandl (SPD) war für die Anzeigetafeln und erinnerte daran, dass die SPD schon vor zwei Jahren einen Antrag zur Attraktivitätssteigerung der Bushaltestellen gestellt hatte. Die Kosten hielt er für überschaubar. Rudolf Gritsch (CSU) war ebenfalls bereit, in die Pilotphase einzusteigen und schlug zudem eine Aufrüstung der Haltestelle am Schwaighof vor. Als „gut und wichtig“ bezeichnete Manuela Brandl (BürgerListe) das Vorhaben. Auf ihre Nachfrage bestätigte Hagn, dass das Ziel sei, dass sich möglichst alle Talgemeinden an dem Projekt beteiligen.

Am Ende waren alle einverstanden, dass der Bürgermeister eine Willenserklärung für fünf Anlagen abgibt. Die Kosten sollen im Haushalt eingeplant werden. Hagn versicherte, weiter zu berichten.

