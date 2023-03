Auf ein Neues: Verkehr wieder einspurig

Von: Gerti Reichl

Der Verkehr über die Alpbachbrücke rollt für die nächsten zwei bis drei Wochen wieder nur einspurig. Eine provisorisch verlegte Wasserleitung ist der Grund. © Thomas Plettenberg

Die Sanierung der Alpbachbrücke in Tegernsee war eigentlich abgeschlossen. Doch seit Montag, 20. März, läuft der Verkehr wieder nur einspurig. Die Verlegung einer Wasserleitung ist der Grund. Zwei bis drei Wochen soll die Baustelle dauern.

Tegernsee – Nanu, beginnen die Arbeiten an der Alpbachbrücke etwa wieder von vorne? Das werden sich Passanten in Tegernsee gestern gefragt haben. Bereits am frühen Morgen hatte eine Baufirma damit begonnen, auf Höhe der Alpbachbrücke die seeseitige Fahrspur auf der B 307 abzuriegeln und eine Baustellenampel zu installieren. Dabei waren die Bauarbeiten zur Sanierung der Brücke doch zum Jahresende abgeschlossen. Anfang Juli 2022 hatten sie begonnen und von Verkehrsteilnehmern und auch Geschäftsleuten im Umfeld der Brücke viel Geduld abverlangt.

Bauarbeiten an der Alpbachbrücke: Wasserrohr war nur ein Provisorium

Am Montag (20. März) nun begann das Spiel von Neuem. Der Grund ist ein Wasserrohr der städtischen Wasserversorgung, das unter dem Brückenbauwerk verläuft. Zwar ist die Brücke rundum-erneuert, beim Wasserrohr handelt es sich jedoch um ein Provisorium. Und dieses muss nun durch ein neues Rohr ersetzt werden. Matthias Pawlitta, Leiter des Technischen Referats der Stadt Tegernsee, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung die Zusammenhänge: „Weil die Wasserleitung direkt an der Brücke hängt und im Freien verläuft, ist ein wärmegedämmtes Spezialrohr nötig.“ Dieses sei zwar rechtzeitig von der Stadt bestellt worden, so Pawlitta, „doch entgegen ihrer Zusage konnte die beauftragte Firma nicht rechtzeitig liefern.“ Also habe man ein Provisorium einbauen müssen. Mit einem halben Jahr Verspätung sei das Spezialrohr nun eingetroffen, „und da die Witterungsbedingungen es nun zulassen, kann es jetzt eingebaut werden.“

Neue Bauarbeiten an der Alpbachbrücke dauern zwei bis drei Wochen

Am Montag (20. März) bereits wurden zwei Teilflächen zu beiden Seiten der Brücke von ihrem Teerbelag befreit. Hier wird nun aufgegraben, um die Anschlüsse der Wasserleitung zu verlegen. Zusätzliche Kosten werden damit übrigens nicht entstehen. „Das ist im Gesamtpaket enthalten“, weiß Pawlitta. Von etwa einer halben Million Euro Baukosten, getragen vom Staatlichen Bauamt Rosenheim, war die Rede.

Nachgebessert wurde vor Kurzem auch am Geländer, das auf nördlicher Seite zu lang war. Es passt inzwischen, der „Schildbürgerstreich“, über den sich so manche Tegernseer gewundert hatten, ist ausgebügelt. Dennoch: Für die Dauer von zwei bis drei Wochen müssen Autofahrer nun die einspurige Ortsdurchfahrt über die Alpbachbrücke hinnehmen.

