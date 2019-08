Auf dem Tegernsee werden zwei Personen vermisst. Der Notruf ging gegen 19.15 Uhr ein. Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht suchen mit einem Großaufgebot nach den Vermissten.

Update, 20.10 Uhr: Eine Vermisstensuche beschäftigt die Rettungskräfte am Tegernsee. Gegen 19.20 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen vermisst. Sie waren beim Schwimmen im See gewesen, aber plötzlich nicht mehr zu sehen. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Einsatzort nahe der Seesauna. Die DLRG Tegernsee suchte per Sonar nach den Vermissten. Nähere Informationen standen bis Redaktionsschluss nicht fest, die Suche dauerte an.

Erstmeldung vom 9. August, 19.50 Uhr: Auf dem Tegernsee: Zwei Personen vermisst - Großeinsatz läuft

Auf dem Tegernsee werden zwei Personen vermisst. Der Notruf ging gegen 19.20 Uhr ein. Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht suchen mit einem Großaufgebot nach den Vermissten. Wir vermelden weitere Informationen, sobald diese bekannt werden.

+ Auf dem Tegernsee: Zwei Personen vermisst - Großeinsatz läuft







