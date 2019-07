Besonderer Schatz bei Sommer-Auktion am Tegernsee: „Der Nerly wird Furore machen“

Der Tegernseer Auktionator Walter Ginhart hat einen Blick für Schätze. 2017 erzielte er einen Rekordpreis für das Bild eines flämischen Malerfürsten. Jetzt versetzt ihn wieder ein Werk in Spannung.

Tegernsee– „Der Nerly wird Furore machen“, ist Walter Ginhart (61) überzeugt. Versteigert wird das Bild bei der Sommer-Auktion am 20. Juli. Wie das Gemälde zu ihm kam, darüber sagt der Inhaber des Tegernseer Kunst- und Auktionshauses Ginhart nicht viel. Er ist diskret. Dass man ihm vertraut, ist sein Geschäft. Aber einen weiten Weg hat das Werk des Erfurters Friedrich Nerly (1807-1878) nicht zurückgelegt. Es war schon länger am Tegernsee zuhause. Bleiben wird es wohl nicht. Die Kundschaft Ginharts ist international. Die Auktion am 20. Juli, bei der das Gemälde unter den Hammer kommt, findet zwar im Auktionshaus statt, aber viele Bieter nutzen den Live-Stream und bieten online. So war es auch im November 2017, als Ginhart ein 400 Jahre altes Bild von Roelant Savery für sagenhafte 810 000 Euro versteigert hatte. So viel Geld hat das Bild eines Altmeisters in Deutschland noch nie eingebracht. „Damit stehen wir im Guinness-Buch der Rekorde“, sagt Ginhart.

Den Käufer hat er nie gesehen. Es war ein Mann aus Norddeutschland, der vorab zwar eine Fachfrau ins Tegernseer Auktionshaus geschickt hatte, sich persönlich aber nicht blicken ließ.

Sommerauktion am Tegernsee: Für Nerly schon vorab Gebote

Für den Nerly gibt’s schon vorab Gebote. „Es ist ein bedeutendes Bild“, sagt Ginhart. Es zeigt eine Venedig-Ansicht. Dafür ist Nerly, ein Maler der Romantik, bekannt. Bis zu 300 00 Euro haben seine Werke auf Kunstauktionen schon erzielt. Das Mindestgebot für die Venedig-Ansicht ist auf 25 000 Euro festgesetzt. Da ist viel Luft nach oben.

Viel Aufmerksamkeit dürften auch zwei Aquarelle finden, bei denen vor allem der Künstler fasziniert: König Ludwig II. hat sie gemalt. „Früher hatten ja alle aus gutem Hause Malunterricht“, erklärt Ginhart. Auch König Ludwig II. habe als junger Mann gemalt. Allerdings nicht viel. „Das sind seltene Stücke“, weiß Ginhart. Dafür ist der Liebhaberkreis groß.

500 Einzelstücke bei Juli-Auktion am Tegernsee

Gut 500 Einzelstücke kommen bei der Juli-Auktion unter den Hammer. Neben Gemälden, Büsten und Tafelsilber sind auch exquisite Möbel zu haben, alles aus privater Hand. Höfische Kommoden aus den Jahren 1720 bis 1760, handsigniert. Selbst der Sonnenkönig habe bei den Möbelbauern arbeiten lassen, berichtet Ginhart, der sich für sein Auktionshaus keinen besseren Standort als das Tegernseer Tal vorstellen kann. Denn hier lassen sich Kunstsammler aus ganz Deutschland im Ruhestand gerne nieder. Wenn einer gerne ein Stück verkaufen will oder ein Nachlass zu verwalten ist, wird Experte Ginhart oft ins Haus gerufen, um den Wert zu taxieren und für die Vermarktung zu sorgen. „Wir haben am Tegernsee und im ganzen Oberland eine sehr hohe Qualität“, erklärt Ginhart, der sein Metier liebt. Er ist gelernter Restaurator, hat Kunstgeschichte studiert und über 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit Kunst und Antiquitäten. Vor zehn Jahren hat er das Auktionshaus am Tegernsee eröffnet.

Auktionshaus Tegernsee: 90 Prozent der Verkäufe über Internet

Vier Auktionen gibt es dort im Jahr, man kann auch im Laden kaufen. „Aber 90 Prozent des Verkaufs geht übers Internet“, berichtet Ginhart. Und während die Eigentümer der Stücke, die er versteigert, oft in der Region wohnen, leben die Käufer meist in der Ferne. Der Handel floriert, was Ginhart freut. Nur eines vermisst er: „Es fehlt halt das Vier-Augen-Gespräch.“

Lesen Sie auch: Tegernseer Experte zu Rekord-da-Vinci: Darum war mit diesem Preis zu rechnen

Auch interessant: Wo geheime Schätze unter den Hammer kommen