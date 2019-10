Junge Künstler zeigen frischen Mut und neue Blickwinkel

Manga, Graffiti und Digitalgemälde: Beeindruckende Werke jugendlicher Künstler sind jetzt in Tegernsee zu sehen. „Young Heart Beats 3“ macht erstmals Station im PlanetX.

Tegernsee – Die jungen Herzen schlagen wieder: An diesem Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober 2019, feiert das Jugend- und Kulturzentrum PlanetX im Reisbergerhof in Tegernsee Premiere als Galerie für die „Young Heart Beats“.Die dritte Auflage der Ausstellung in Kooperation mit dem Kreisjugendring zeigt Arbeiten aus Projekten der Jugendzentren PlanetX, FuKK (Miesbach) und Jute (Hausham), gibt aber auch jungen Künstlern aus dem Landkreis eine Gelegenheit auszustellen.

Rund 20 Teilnehmer sind dabei. „Das hat sich gut entwickelt“, sagt Clemens Schilling, der die Bühne im PlanetX auch gern für Bands öffnet. „Die Teilnehmer haben sich wirklich ins Zeug gelegt.“ Sie zeigen eine spannende Vielfalt und neue Blickwinkel – von den beiden Jüngsten, den Schwestern Lisa (10) und Mona (8) Wagner aus Gmund über spannende ZEN-Kunst eines Jungen mit Autismus bis hin zu hochwertigen Arbeiten von Buchbinderin Angela Lenhof (26), die aus Rottach-Egern stammt und ihre Handwerksausbildung als Beste in Bayern abschloss.

„Young Heart Beats“ in Tegernsee: Mangas, Graffitis, Digitalgemälde

Wo Erwachsene mit den Jahren meist Wege einschlagen, die sich spätestens im Ziel doch wieder ähneln, gehen Jugendliche noch ganz unbeschwert und spielerisch mit frischem Mut ans Werk, probieren aus und schauen einfach mal, was rauskommt. So mag es vielleicht Emely (12) bei ihrer humorvollen Fotoserie gehandhabt haben: Die Porträts zeigen „Mr. Socke“, die Ringelsocken-Hand, beim Billard, an der Playstation, beim Verstecken – im Leben eben. Josip Tuskan (13), ebenfalls aus dem FuKK, zeigt leuchtende Acrylgemälde, inspiriert von Pokémon Go.

Drei Mädchen aus dem Jute nehmen unter Pseudonymen teil, mit farbintensiven Mangawesen und abstrakten Gemälden. Darunter „Wolfiria“ (18), die aufgrund einer Folgeerkrankung gerade dabei ist zu erblinden, wie sie selbst den Betrachtern schriftlich mitteilt. Ihren Blick auf die Welt zeigt sie in einem dunklen, von intensiven Farben durchzogenen Gemälde.

Technisch besonders eindrucksvolle Werke zeigen Hanna Caspar (16) aus Rottach-Egern und Andreas Serg aus Fischbachau (18). Festgelegt auf ein Metier sind auch sie nicht – ebenso wie die erst 14-jährige Lowis Engewicht aus Kreuth. Die Schülerin beweist in ihren Arbeiten nicht nur Kreativität in Motivwahl und Sinngehalt, sondern auch stilistisch vielseitige Fähigkeiten – vom feingliedrigen Bleistift-Porträt über plakative Gemälde mit Gouache,Acryl und Edding bis hin zu Digitalgemälden, die sie am iPad erstellt und ausgedruckt hat. Die Frage digital oder analog stellt sich für diese Generation nicht mehr.

Musik und Lesung zu den „Young Heart Beats“ im PlanetX

Die Ausstellung „Young Heart Beats 3“ im PlanetX (Max-Joseph-Straße 13) ist am Freitag, 25. Oktober 2019, von 16 bis 20.30 Uhr sowie am Samstag, 26. Oktober 2019, von 14.30 bis 18 Uhr zu sehen. Am morgigen Samstag um 19 Uhr beginnt die Finissage mit einer Lyrik-Lesung von Yui Nyang (19) sowie Musik von Thomas Bichler (15) mit Gesang und Gitarre und Maher DX mit Arab Pop, einem jungen Syrer (17), der in Hausham lebt und einen erfolgreichen Youtube-Kanal mit eigenen Musikvideos betreibt. Der Eintritt ist frei.

Katrin Hager