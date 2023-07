„Ich bin glücklich für ihn“: So reagieren Unterstützer vom Tegernsee auf den Freispruch Genditzkis

Von: Gabi Werner

Nach dem Urteil flossen im Gerichtssaal die Tränen: Manfred Genditzki (63) wurde am Freitag erwartungsgemäß freigesprochen. Am Tegernsee löste das Urteil starke Emotionen aus.

Tegernseer Tal/München – Als der Kampf endgültig gewonnen ist, ringt auch Peter Janssen mit den Gefühlen. Der Altbürgermeister von Tegernsee hatte sich jahrelang für eine Wiederaufnahme des Prozesses um den angeblichen Badewannen-Mord von Rottach-Egern stark gemacht, initiierte gemeinsam mit anderen Unterstützern eine Petition.

Als freier Mann verließ Manfred Genditzki am Freitag den Gerichtssaal. Er ist nun offiziell Opfer eine Justiz-Irrtums. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dass am Ende nun ein Freispruch für den zweimal zu lebenslanger Haft verurteilten Genditzki steht, überwältigt den Juristen: „Das ist ein Freispruch erster Klasse – mit Diamanten- und Goldumrandung“, sagt er kurz nach Prozessende. Den Ausgang des Verfahrens hat Janssen am Landgericht München I persönlich verfolgt, besuchte anschließend noch eine Feier im Augustiner, wo Unterstützer und Petenten mit Genditzki und seiner Verteidigung zusammenkamen.

Peter Janssen startete eine Petition. © Gabi Werner

Janssen: Verurteilung brachte auch Familie Genditzkis in Bedrängnis

In die Freude über den Freispruch mischte sich bei Janssen am Freitag (7. Juli) noch ein anderes Gefühl: Betroffenheit darüber, wie ein Mann unschuldig „in die Maschinerie der Strafverfolgung geraten konnte“. Durch das Fehlurteil seien Genditzki viele Jahre unwiederbringlich genommen worden. „Auch die Familie geriet in große Bedrängnis“, sagt Janssen. Sie hätten als Ehefrau und Kinder eines verurteilten Mörders gegolten. Dass durch den Freispruch wegen erwiesener Unschuld nun nicht der geringste Verdacht an Genditzki hängen bleibt, ist für Janssen eine Erleichterung.

Käserei-Vorstand glaubte immer an Unschuld von Manfred Genditzki

Einer, der immer an die Unschuld Genditzkis geglaubt und ihn nach Kräften unterstütz hat, ist Wolfgang Rebensburg, Vize-Bürgermeister von Kreuth und Vorstands-Mitglied der Naturkäserei. Er kennt Genditzki schon lange, hatte ihn als Verantwortlicher bei einer Firma für Metallverarbeitung schon Ende der 80er-Jahre einmal als Mitarbeiter eingestellt. Als Rebensburg später erfuhr, dass der heute 63-Jährige wegen Mordes im Gefängnis sitzt, „habe ich spontan gesagt: Der war das nicht!“. Er habe Genditzki als „loyalen und fleißigen Mitarbeiter“ kennengelernt – „eine ehrliche Haut“, sagte Rebensburg am Freitag.

Wolfgang Rebensburg besorgte Manfred Genditzki nach seiner Freilassung wieder einen Job. © Thomas Plettenberg

Genditzki hat Job als Fahrer bei der Naturkäserei Tegernseer Land

Nach der Freilassung im August 2022 habe er sich daher gemeinsam mit seinen beiden Vorstands-Kollegen von der Naturkäserei erneut für Genditzki eingesetzt – er bekam bei der Käserei einen Job und betätigt sich seither in der Produktion und als Fahrer. „Er hat hier sofort wieder Fuß gefasst“, berichtet Rebensburg, der Genditzki für seine Stärke bewundert. Trotz der hinter ihm liegenden Odyssee sei bei dem Mann keine Verbitterung spürbar. Die Botschaft vom Freispruch erhielt Rebensburg am Freitag unmittelbar nach Prozessende: „Ich bin glücklich für ihn.“

Wiesseer Ex-Bürgermeister kannte angebliches Mordopfer Lieselotte Kortüm

Erleichterung über den Freispruch auf der einen Seite, Bestürzung darüber, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommen konnte, auf der anderen Seite. Diese Emotionen klingen bei allen Unterstützern durch. „Es ist bitter, dass er so lange kämpfen musste, bis es endlich zur Wiederaufnahme des Verfahrens gekommen ist“, sagt Peter Höß. Der ehemalige Bürgermeister von Bad Wiessee hat das angebliche Mordopfer Lieselotte Kortüm und vor allem deren Mann persönlich gekannt und deshalb den Genditzki-Prozess und das Engagement Janssens intensiv verfolgt. Wie schnell von den Ermittlungsbehörden und der Staatsanwaltschaft die falschen Schlüsse in dem Fall gezogen worden seien, habe ihn erschüttert, sagt Höß. „Ich hätte nicht geglaubt, dass so etwas in unserer Justiz möglich ist.“

Janssen fordert Entschuldigung auf einer höheren Ebene

Auch der Tegernseer Rechtsanwalt Heino von Hammerstein, der die Petition Janssens seinerzeit ebenfalls unterstützt hatte, sucht nach Erklärungen für den nun erwiesenen Justiz-Irrtum. Polizei und Rechtsmedizin, Staatsanwaltschaft und letztlich das Gericht selbst hätten hier immer wieder tendenziös gearbeitet. „Da hat sich leider eine Gruppendynamik entwickelt, die nicht mehr zu durchbrechen war. Die eigene Kritikfähigkeit wurde dadurch gemindert“, meint Hammerstein mit Blick auf das letztlich durch die Kammer getroffene Fehlurteil. Er sei „voller Erleichterung“, dass Genditzki nach so langer Zeit nun frei gekommen sei, so der Jurist.

Es tue ihr leid – diese Worte richtete Richterin Elisabeth Ehrl am Freitag an Genditzki, ehe dieser den Gerichtssaal als freier Mann verließ. In den Augen Janssens ist das nicht genug. „Angesichts der groben Fehler bayerischer Justizstellen wäre auch eine Entschuldigung des Justizministers oder des Ministerpräsidenten angemessen.“ gab

