Bagger kippt von Ladefläche ‒ Handwerker leicht verletzt

Von: Stephen Hank

Ein Kleinbagger ähnlich wie dieser stürzte vom Anhänger (Symbolfoto). © Klaus Haag

Ein Handwerker (51) ist in Tegernsee mit seinem Bagger von der Ladefläche des Anhängers gekippt. Der Mann wurde leicht verletzt.

Tegernsee ‒ Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Nach Polizeiangaben wollte ein 51-jähriger Handwerker aus Reicherbeuern sein Fahrzeuggespann auf der Neureuthstraße parken. Die Straße steigt im betreffenden Abschnitt steil an. Auf dem Anhänger befand sich ein Kleinbagger. Als er sich in den Bagger setzte und über die Abfahrtsrampen vom Anhänger nach unten auf die Straße fahren wollte, kam es zu einer Gewichtsverlagerung. Diese entlastete die Hinterreifen des Zufahrzeugs, woraufhin das gesamte Fahrzeuggespann trotz eingelegtem Gang und Handbremse bergabwärts ins Rollen kam.

Nach etwa drei Metern drehte sich laut Polizei der Anhänger, und die Deichsel verkeilte sich am Zugfahrzeug. Daraufhin kippte der Bagger samt Fahrer in der Kabine vom Anhänger auf die Straße.

Der Baggerfahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Agatharied gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr Tegernsee war zur Verkehrsregelung sowie zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe mit 15 Mann vor Ort. Des Weiteren halfen die Einsatzkräfte beim Bergen der Fahrzeuge.

