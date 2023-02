Problematischer Balkon: Bauausschuss Tegernsee will Abstandsflächen nicht übernehmen

Von: Gerti Reichl

Dieses Mehrfamilienhaus soll aufgestockt werden, doch ein geplanter Balkon sorgt für Probleme. © Tpg

Eine geplante Hauserweiterung in Tegernsee hat im Bauausschuss für eine Debatte um Abstandsflächen gesorgt. Anstoß war ein Balkon, der die Grenzen nicht eingehalten hätte.

Tegernsee – Dass ein Mehrfamilienwohnhaus an der Max-Josef-Straße in Tegernsee aufgestockt werden soll, war der Mitgliedern des Bauausschusses nicht neu. Sie hatten sich bereits mit einer Voranfrage beschäftigt. Kritisch war dabei schon ein Balkon auf der Südseite. Ausgehend von seinen Außenmaßen wäre die nötige Abstandsfläche zum Nachbargrundstück, das der Stadt gehört, zu klein. Würde man aber von der Hauswand ausgehen, wären die Vorschriften eingehalten, wie Bauamtsleiterin Bettina Koch den Bauantrag in der Sitzung erläuterte.

Stadt weicht nicht von ihrer Haltung ab

Diesem zufolge soll eine kleine Wohnung im Dach vergrößert werden, Gästebetten im Haus sollen reduziert werden. Die Bauherren finden, dass der Bau eines Balkons im Dachgeschoss das Ortsbild nicht beeinträchtigen, sondern zu einer traditionellen Gestaltung beitragen würde. Rudolf Gritsch (CSU) gestand, dass ihm der Balkon gut gefallen würde, er war aber überzeugt, dass die Stadt aufgrund der Gesetzeslage nicht von ihrer Haltung abweichen könne.

Pläne für den Bauhof: Abstandsflächen werden nicht übernommen

Das sah auch Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) so, der zugleich berichtete, dass es schon mehrere Termine mit dem Landratsamt gegeben habe. Im Ergebnis könne er nicht zustimmen, weil es eben keine Rechtssicherheit gebe, „so leid es mir tut.“ Zudem hege die Stadt Baupläne für ihren benachbarten Bauhof, und könne auch deshalb nicht zu ihrem Nachteil handeln. Letztlich stimmte das Gremium dem Antrag zwar zu, lehnte eine Abstandsflächen-Übernahme durch die Stadt aber ab.

