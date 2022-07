Baufirma rückt Nässe-Schäden zu Leibe

Von: Gerti Reichl

Der Kubus des 2008 eröffneten Erweiterungsbaus des Olaf Gulbransson Museums wird saniert. Foto: Stefan Schweihofer © Stefan Schweihofer

Wer dieser Tage dem Olaf Gulbransson Museum im Tegernseer Kurgarten einen Besuch abstatten möchte, muss beim Eintritt den Gang durch ein Baugerüst in Kauf nehmen. Der Erweiterungsbau wird saniert.

Tegernsee - Es ist für jeden Passanten im Kurgarten sichtbar: Seit Kurzem muss sich der 2008 eingeweihte Erweiterungsbau des Olaf Gulbransson Museums einer Sanierung unterziehen. „Außen und innen“, wie Michael Beck, Vorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft und Kurator, berichtet.

Mit dem Ansturm, den das teils unter-, teils oberirdische Museum zuletzt mit der Chagall-Schau erlebte, hat die Baumaßnahme freilich nichts zu tun – auch wenn mehr als 17 000 Besucher zuletzt hereinströmten, um sich an „Eine Liebesgeschichte. Daphnis und Chloé und andere Werke“ zu erfreuen. Erstmals müssen Bauarbeitern Hand anlegen an dem markanten grauen Bau. Weil der Kubus keinen Dachüberstand habe, mache Regen dem Gebäude zu schaffen, begründet Michael Beck die Maßnahme.

Um Schäden künftig zu vermeiden, soll der oberirdische Teil des Museums nun mit einem künstlich hergestellten Komposit-Material eingepackt werden. Dieser durchgängig aufgetragene Flächenputz soll verhindern, dass Nässe in das Bauwerk eindringt. Auch das Flachdach selbst muss neu abgedichtet werden.

Zudem wird innen gearbeitet: Sämtliche Wände wurden verkleidet. Sie sorgen für ein optisch ruhiges Bild und bieten die Möglichkeit, auch größere Werke zu zeigen.

Über Form und Umfang der Sanierungsmaßnahmen hat nicht nur der Vorstand entschieden. Auch Denkmalschützer, die Stadt Tegernsee und die Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München als „Mutter“ des Museums, haben ein Wörtchen mitzureden. Noch offen sei, so Beck, ob der Schriftzug an seiner bisherigen Stelle, quer über dem Eingang bleibe. Dem Vorsitzenden schwebt eine Stele vor, auf der der Name „Olaf Gulbransson Museum“ mit seinen typischen Lettern zu lesen ist. „Über die endgültige Lösung wird noch entschieden“, sagt Beck. Ziel sei, den Bau schlicht wirken zu lassen, passend zum ursprünglichen, 1966 vom Architekten Sep Ruf erbauten Museumsteil. Erfreut ist Michael Beck, dass inzwischen Bäume entfernt wurden, um dem Museum Luft zu verschaffen. „Wenn es nach mir ginge, könnten es noch mehr sein, um eine Sichtachse zu Rathaus und See zu schaffen“, so der Vorsitzende.

In jedem Fall müssen die Baufirmen Gas geben. Die nächste Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“, die das Zeug hat, ein erneuter Publikumsmagnet zu werden, eröffnet am 23. Juli.

