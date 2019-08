Mann (24) klaut Motorrad und baut Unfall - fehlende Kleidung wirft Fragen auf

Ein 24-jähriger Mann aus Baden-Württemberg hat am Samstagabend in Tegernsee ein Motorrad geklaut und damit anschließend einen Unfall verursacht. Das Unglaubliche daran: Der Mann war nackt.

Tegernsee - Um 20.35 Uhr ging bei der Polizei Bad Wiessee der kuriose Notruf ein: Ein nackter Mann habe soeben im Reisbergerfeld in Tegernsee ein Motorrad entwendet und sei damit nun in Richtung Ortsmitte unterwegs, hieß es. Nur wenige Minuten später ging wiederum über Notruf die Meldung über einen Unfall an der Kreuzung Hochfeldstraße/Münchner Straße in Tegernsee mit einem beteiligten Motorradfahrer ein.

Mann klaut Motorrad und verursacht Unfall - er war dabei völlig unbekleidet

Wie sich herausstellte, war der nackte Mann von der Hochfeldstraße kommend mit dem Motorrad über die Kreuzung gefahren und auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Münchner Straße 1) in den geparkten VW einer 46-jährigen Tegernseerin geprallt.

Mann bei Unfall in Tegernsee schwer verletzt - Polizei ermittelt

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Laut Polizei wurde er nach der Erstversorgung durch das BRK und den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Tegernsee war zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

Derzeit laufen die Ermittlungen zur Unfallursache und zu der Frage, was den Mann dazu bewegt hat, völlig nackt ein Motorrad zu stehlen.

