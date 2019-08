Neue Felitzerbrücke nicht barrierefrei: Behinderten-Beauftragter findet es diskriminierend

Die alte Felitzerbrücke über die Rottach kommt demnächst weg und weicht einem neuen Übergang. Dass der künftig nicht mehr barrierefrei sein wird, stört den Behinderten-Beauftragten gewaltig.

Tegernsee/Rottach-Egern – Die Tage der alten Felitzerbrücke sind gezählt. Im Zuge des Rottach-Ausbaus wird die Verbindung zwischen der Stadt Tegernsee und der Gemeinde Rottach-Egern erneuert – geplant ist eine Stahlkonstruktion mit Treppen. Für Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung ist damit in Zukunft kein Durchkommen mehr. Für Anton Grafwallner, den Behinderten-Beauftragten des Landkreises Miesbach, ein Unding.

„Meine Vorstellung von Brücken ist, dass sie eine verbindende Funktion haben, damit Menschen zueinander finden“, schreibt Grafwallner in einer Stellungnahme an die Stadt Tegernsee und die Gemeinde Rottach-Egern, die das neue Bauwerk über die Rottach gemeinsam planen und finanzieren. Hier aber sei das Gegenteil der Fall. Die künftige Brücke – anders als bisher nicht mehr für Autos, sondern nur noch für Fußgänger und Radler gedacht – selektiere nach Ansicht Grafwallners zwischen „gesunden Fußgängern“ auf der einen Seite und Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen, wie zum Beispiel Kinderwagen-Fahrern, auf der anderen Seite. Diese Personengruppen müssten künftig „große Umwege“ in Kauf nehmen, um den Fluss zu überqueren, beklagt der Gmunder.

In seinem Schreiben regt Grafwallner deshalb an, die Planung zu überdenken und links und rechts vom Fluss jeweils eine Rampe in der Flussböschung zu integrieren. Sollte eine barrierefreie Lösung nicht möglich sein, so würde es der Behinderten-Beauftragte bevorzugen, überhaupt keine Brücke zu bauen. „Alle Menschen müssten dann den gleichen Umweg machen.“

Besagte „Umwege“ befinden sich in Form zweier weiterer Übergänge in der Nähe der Felitzerbrücke. Laut Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) sind diese beiden Brücken gerade einmal 200 beziehungsweise 250 Meter entfernt. Die Gemeinde erachte es daher als zumutbar, dass Menschen mit Einschränkungen diese beiden barrierefreien Brücken nutzen, ließ Köck den Behinderten-Beauftragten wissen. Eine Aussage, die Grafwallner als „diskriminierend“ tadelt. Ziel müsse es sein, „eine barrierefreie Brücke für alle zu bauen“, sagt er.

Doch eben das sei schlicht und einfach nicht möglich, betont auf Nachfrage Tegernsees Rathaus-Chef Johannes Hagn (CSU). „Das ist technisch nicht umsetzbar.“ Für den Bau zusätzlicher Rampen hätte man auf Privat-Grundstücke zurückgreifen müssen. Die Stadt, die vorrangig mit den Planungen befasst war, habe die Möglichkeiten einer barrierefreien Gestaltung sorgfältig geprüft. „Aber was nicht geht, geht eben nicht.“ Der Hinweis Grafwallners sei kein Anlass für die beiden Kommunen, die Planungen noch einmal zu überdenken. „Das würde ja heißen, wir hätten vorher gepennt oder böswillig die Barrierefreiheit nicht hergestellt“, sagt Hagn. Beides sei aber nicht der Fall.

gab