Behutsame Wiesenpflege an der Schwaighofbucht: Tegernseer Bauhof-Team mäht mit der Sense

Grünpflege wie anno dazumal

Von Gerti Reichl schließen

Grünpflege mit der Sense wie anno dazumal – in Tegernsee ist sie aktueller denn je. So mähen Bauhof-Mitarbeiter eine Wiese an der Schwaighofbucht mit der Sense.

Tegernsee - „Wir haben uns schon 2014 dazu entscheiden, bestimmte Flächen mit der Sense zu mähen“, berichtet Bauhofleiter Anian Hölzl über ein „Ausmagerungsprojekt“, das derzeit an der Schwaighofbucht in Tegernsee-Süd läuft.

Hier, auf einer Fläche zwischen Uferweg und Schilfgürtel, wird nur einmal jährlich mit der Sense die Wiese gemäht – „und das erst nach dem 15. Juli“, wie Hölzl berichtet.

Mahd nach alter Tradition: Insektenfreundlich und ohne CO2-Ausstoß

Diese Technik per Hand und komplett ohne CO2-Ausstoß sei insektenfreundlich und komme dem Gedeihen von Blumen und Kräutern entgegen. Nicht nur das: Die Mahd nach alter Tradition macht so manchem Mitarbeiter des Tegernseer Bauhofteams mächtig Spaß. Christian Thim etwa absolvierte bereits einen Sensenkurs und gibt sein Wissen inzwischen auch an Kollegen weiter, unter anderem an Daniel Zipfelmayer. Die Wiese an der Schwaighofbucht bleibt vorerst ein Ausnahmeprojekt, sonst wäre die Pflege der Anlagen der Stadt Tegernsee insgesamt wohl nicht zu schaffen.

gr