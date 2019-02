CSU-Europastammtisch im Bräustüberl: Unternehmer liest Spitzenpolitiker die Leviten

Flammende Reden für Europa waren beim Wahlkampfauftakt von Manfred Weber (CSU) im Bräustüberl zu hören. Auch Edmund Stoiber redete sich in Rage. Und ein Unternehmer fand klare Worte.

Tegernsee – Eigentlich wollte Manfred Weber ja den Tegernseern zuhören. Lange Zeit aber saß der Wortführer neben ihm am CSU-Europa-Stammtisch im Bräustüberl: Edmund Stoiber. Und der CSU-Ehrenvorsitzende war beim Auftakt von Webers Wahlkampftour als Kandidat fürs Amt des EU-Kommissionspräsidenten schier nicht zu bremsen. Er warnte vor russischen Mittelstrecken-Raketen, vor den Autozöllen des US-Präsidenten, der aufstrebenden Wirtschaftsmacht China. Ein weltpolitischer Überschallflug zwischen Bier und Brotzeitbrettl, umweht vom Tegernseer Klostergeist.

Moderatorin Claudia von Brauchitsch hatte gut zu tun, den sich in Rage redenden früheren Ministerpräsidenten einzufangen. Wiederholt erinnerte sie daran, dass auch die Gäste im mit größtenteils CSU-Mitgliedern voll besetzten Stüberl zu Wort kommen sollen. Ja sogar die anderen Podiumsteilnehmer – Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Jürgen Kirner (Kabarettist der Couplet AG), Monsignore Walter Waldschütz und IHK-Regionalausschuss-Vorsitzende Petra Reindl – mussten sich ihre Redezeit gegen Stoibers mit ein paar launigen Versprechern garnierten Vollgas-Beiträge hart erkämpfen.

Der Erste aus dem Publikum, der statt zur Smartphone-Kamera für die obligatorischen Erinnerungsfotos zum Mikrofon griff, war Anton Stetter. Der Unternehmer (Lantenhammer/Slyrs) und selbsterklärte „konstruktive Europaskeptiker“ brauchte keinen Wortschwall, um seine Meinung klar zu machen. Er knallte den EU-Politikern und damit auch Weber in wenigen Sätzen ein mangelhaftes Arbeitszeugnis auf den Stammtisch. „Ihr verkauft’s euch brutal schlecht. Ihr seid’s Marketing-Amateure“, wetterte Stetter über die Außendarstellung des Brüssler Parlaments. Etwas diplomatischer, aber nicht weniger eindringlich formulierte es Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn: „Europa hat einen besseren Ruf verdient, als es ihm unsere Politiker angedeihen lassen“, sagte er.

Der EVP-Fraktionsvorsitzende ließ die Schelte nicht einfach an sich abperlen, sondern dockte daran den Grundsatz seines Wahlkampfs an. „Wir sind nicht ehrlich und fair mit Europa“, gestand Weber. Jeder EU-Parlamentarier müsse sein Abstimmungsverhalten transparent machen und begründen. „Da werden Hände gezählt wie im Gemeinde- und Stadtrat“, sagte der Niederbayer. Er wolle den Bürgern bewusst machen, dass auch auf EU-Ebene verschiedene Parteien und Positionen um Mehrheiten ringen.

Diese „Farben“ gelte es stärker herauszuarbeiten, damit die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie bei der Europawahl tatsächlich die für sie entscheidende politische Richtung der EU bestimmen können. „Wir müssen das Raumschiff erden“, forderte Weber. „Europa gehört den Menschen, nicht den Eliten und Bürokraten in Brüssel.“ Eindringliche und gleichsam überzeugende Worte, die im Bräustüberl fleißig beklatscht wurden. Man nahm es Weber ab, dass es ihm ernst ist um Europa.

Das müsse es auch, meinte Kabarettist Kirner. Die EU sei aktuell „nebulös“, nicht erleb- und begreifbar. „Es braucht eine Reichweitenverlängerung zu den Bürgern“, sagte Kirner. Auch, um die Bühne nicht einer „völkischen Bewegung“ wie der AfD zu überlassen, die mit ihrer „Gehirnwäsche“ Ängste schüre.

Die waren im Bräustüberl zwar nicht zu spüren, Unverständnis aber sehr wohl. Die Tegernseer beklagten unter anderem die Datenschutzgrundverordnung, die ungleiche Verteilung von Flüchtlingen oder die Steuerparadiese in manchen Mitgliedsstaaten. Monsignore Waldschütz wünschte sich ferner eine klare Position der EU zum christlichen Glauben.

Der Spitzenkandidat ging auf jeden Punkt ein und bekannte sich zu einer klaren Position (siehe Kasten). Er gab aber auch zu bedenken, dass man sich genau überlegen müsse, was auf EU-Ebene und was besser in den nationalen Parlamenten entschieden werden sollte. Und Landtagspräsidentin Aigner mahnte an, den Erfolg der EU nicht am Ausstoß von neuen Gesetzen zu bemessen. Manfred Weber sei der richtige Mann, den richtigen Kurs von Jean-Claude Juncker fortzuführen.

Dies gehe aber nur mit einer entsprechenden Zusammensetzung des Parlaments, betonte Weber und nahm damit die Wähler in die Pflicht. Eine Mehrheit für Kräfte von Links- oder Rechtsaußen sei nicht weit weg. Und hier schloss sich der Kreis zu Stoibers wildem „globalen Ritt“, wie es Reindl formulierte. „In weiten Teilen der Welt gibt es keine Demokratie. Da wird in Machtsphären gedacht“, ereiferte sich Stoiber. Umso wichtiger sei eine europäische Linie, um die Freiheit gegen diese Kräfte zu verteidigen. „Wenn wir allein wären, würde uns der Teufel holen.“

Das will Manfred Weber als EU-Kommissionspräsident bewegen

Dass in Europa nicht alles rund läuft, bestritt Manfred Weber (CSU) im Bräustüberl nicht. Es sei aber „tausendmal besser, die EU zu erneuern, als sie zu zerstören oder zu verlassen“, machte der EVP-Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament und Spitzenkandidat für die Europawahl deutlich. Für seine Versprechen am Stammtisch erntete er viel Beifall. Wenn er EU-Kommissionspräsident wird, will Weber...

... die Beitrittsgespräche mit der Türkei sofort beenden.

... den Briten und allen anderen Mitgliedsstaaten, die mit einem Austritt liebäugeln, klar machen, dass sie damit alle Vorteile der EU verlieren. „Es darf keine Rosinenpickerei geben.“

... eine europäische Arbeitslosen- oder Sozialversicherung verhindern.

... sich für einen europaweiten Mindestsatz bei der Besteuerung von Unternehmen einsetzen.

... einen gemeinsamen Masterplan für den Kampf gegen den Krebs erstellen lassen. „Nur wenn wir alle Ressourcen bündeln, können wir die Bürger von der Geißel dieser Krankheit befreien.“

... den Spagat zwischen Sicherung der Außengrenzen und Übernahme von humanitärer Verantwortung schaffen.

... den christlichen Glauben fest im Fundament Europas verankern, anstatt ihn „ins Museum abzuschieben“.