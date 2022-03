Beitrag an die TTT sinkt um 23 000 Euro

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Stadt Tegernsee: Sie ist eine der Gesellschafterinnen der Tegernseer Tal Tourismus GmbH. © Thomas Plettenberg

Die Stadt Tegernsee ist eine der fünf Gesellschafterinnen in der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) und hat einen Anteil von 20 Prozent. Heuer ist weniger Umlage fällig.

Tegernsee - TTT-Geschäftsführer Christian Kausch kam jüngst zur Stadtratssitzung, um das Budget für dieses Jahr zu erläutern. Wichtigste Nachricht: Die Umlage der Stadt sinkt von 603 289 Euro im Jahr 2021 auf 580 497 Euro in diesem Jahr.

Kausch legte die wichtigsten allgemeinen Zahlen auf den Tisch. Lag die Gesamtsumme, die alle Gesellschafter zu leisten haben, 2021 noch bei knapp 3,8 Millionen Euro, so sind es heuer rund 3,65 Millionen Euro, also rund 150 000 Euro weniger. Bewährt, auch kostenmäßig, habe sich die Zusammenlegung der Tourist-Infos Gmund und Bad Wiessee sowie Rottach-Egern und Kreuth, berichtete Kausch. Das Budget konnte hier auf unter eine Million Euro gesenkt werden. Was das Personal betrifft, so zähle die TTT insgesamt 50 Mitarbeiter, effektiv seien das 39 Vollzeitstellen, was dem Stand von vor zehn Jahren entspreche, so Kausch.

Weitere wichtige Zahlen für Tegernsee: Neben ihrem Grundbeitrag über 45 000 Euro, der nach der Wirtschaftskraft, also der Kreisumlage, berechnet wird, muss die Stadt eine Marketingumlage bezahlen, die sich an der Zahl der Übernachtungen orientiert. Waren das 2021 noch 319 000 Euro, so beläuft sich dieser Betrag heuer auf 306 000 Euro. Die TI-Umlage sinkt um knapp 10 000 Euro auf 228 781 Euro. Insgesamt muss Tegernsee also die genannten 580 497 Euro überweisen, knapp 23 000 Euro weniger als im Vorjahr.

Neben diesem Zahlenüberblick fasste Kausch im Schnelldurchlauf auch die wichtigsten Themen und Projekte zusammen. So pflege man mit einem neu strukturierten Team die intensive Kommunikation mit den Gastgebern, auch in Hinblick auf Corona. Das Gastgeberverzeichnis werde 2023 neu gestaltet. „Die Nachfrage auf Papier wird kleiner, aber wir halten daran fest“, sagte Kausch und kündigte zugleich günstigere Anzeigenpreise an.

(Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zu den Kampagnen: Nach erfolgreichen Werbe- und Plakataktionen im Raum Düsseldorf werde man sich heuer weiter auf diese Gegend konzentrieren und verstärkt auch im Großraum Köln fürs Tegernseer Tal werben. Die Bewerbung von Tagesgästen habe man grundsätzlich nicht so sehr im Blick, auch wolle man versuchen, die Nebensaison zu verlängern. Weiterverfolgt werde die Kooperation mit Sylt, „weil die gut zu uns passen“, sagte Kausch. Einen Berater habe man ins Boot geholt, um die regionale Strategie voranzubringen. Neben der Werbung in Social-Media-Kanälen laufe unter anderem eine Kooperation mit Klassik Radio. Dieser Tage werde zudem der Imagefilm „Nachricht vom Tegernsee“ mit Protagonisten vom Tal ins Netz gestellt.

Tourismus-Projekte am Tegernsee: Mit der TegernseeCard bald kostenlos Bahnfahren?

Voranbringen, so der TTT-Geschäftsführer, wolle man die Digitalisierung, die zum Beispiel ermöglichen werde, ab Sommer ein Ticket für die Schifffahrt online zu buchen. Beim Thema TegernseeCard mit derzeit 250 Betrieben, arbeite man unter anderem gemeinsam mit dem E-Werk an einem E-Car-Sharing-Modell, zudem solle es noch in diesem Jahr möglich sein, mit der Card die Bayerische Regiobahn von Tegernsee bis Holzkirchen kostenlos zu benutzen.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

Lesen Sie hier: Ukraine-Krieg: Putin-Freund residierte in Nobel-Hotel.

Zu den Veranstaltungen: Der Tag des Tourismus soll in einem neuen Format zum Thema Nachhaltigkeit stattfinden. Ein Verkehrsforum, zuletzt wegen Corona verschoben, sei nun für Mai angesetzt und solle zukünftig einmal jährlich stattfinden.

Nach diesem „Schnelldurchlauf“ durch Zahlen und Ziele hatten die Stadträte keine Fragen. Einstimmig genehmigten sie den Anteil der Stadt am Budget und waren dafür, dass die Summe im Verwaltungshaushalt bereitgestellt wird.

gr