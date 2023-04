Bereit fürs Osterfest im Tegernseer Tal

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Bereit für die Feiertage: Die Schifffahrt auf dem Tegernsee rechnet mit mehr Besuchern als gewöhnlich. Sonderfahrten gibt’s aber nicht – der ganz große, touristische Ansturm wird nirgends erwartet. © THOMAS PLETTENBERG

Das Osterfest gilt nicht als größter Umsatzbringer – doch wer vom Tourismus lebt, kommt um Angebote kaum herum. Über ihre Vorbereitungen sprechen nun ein Hotelier und der Betriebsleiter der Schifffahrt.

Tegernseer Tal – Skigebiete sind bereits geschlossen, und an die Badesaison ist noch nicht zu denken. Kommen Osterurlauber trotzdem ins Tegernseer Tal oder warten die Gäste auf sonnigere Zeiten? In den Prognosen eines Hoteliers, der Seenschifffahrt und der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) zeichnen sich eher ruhige Feiertage für Einheimische ab. Ganz leer bleibt’s aber nirgends.

Buchungslage noch verhalten

TTT-Geschäftsführer Christian Kausch hat – touristisch gesehen – keine allzu großen Erwartungen ans Osterfest. „Im Tal ist das eher ein Zwischenmonat“, erklärt er. Noch nicht richtig Frühling, aber der Winter ist auch schon rum. „Beim Buchungsaufkommen geht’s erst ab Mai in Richtung Pfingsten wieder zu“, sagt Kausch. Dann würden wieder mehr Veranstaltungen stattfinden.

Zu Ostern könne das Tal noch ganz gemütlich feiern. Bei den jetzt anreisenden Gästen sei vor allem Wellness gefragt; Kausch setzt große Hoffnungen beispielsweise aufs Jodschwefelbad. Berghütten hätten bis auf wenige Ausnahmen noch geschlossen, auch die Senioren-Schachmeisterschaften als nächste größere Veranstaltung mit rund 170 Teilnehmern im ausgebuchten Seeforum in Rottach-Egern finden erst nach Ostern statt.

Gefragt nach Empfehlungen abseits von Wellness würde der Tourismus-Chef „alles, was mit Bewegung zu tun hat“ vorschlagen. „Und vielleicht ein Quirinus vom Fass – es ist ja Starkbierzeit.“ Nach der bayernweit eher schwächeren Winter-Buchungslage zeichnet sich laut Kausch aber eine vielversprechende Saison ab: „Die Gastgeber sind motiviert und gut gebucht – eine sehr positive Aussicht.“

Hotelier auf Ostern vorbereitet

Das bestätigt auch Alwin Gericke vom Terrassenhof in Bad Wiessee. Über das Osterwochenende sei das Hotel mit einer Belegung von 75 Prozent gut gebucht. „Allerdings würden wir sagen, dass Ostern eine eher untergeordnete Rolle spielt“, erklärt der Geschäftsführer exemplarisch für die Branche. Anders als Weihnachten sei das Fest „kein ganz großer Umsatzbringer“. Viele würden ihre Familien besuchen; bei schönem Wetter hofft Gericke aber auf erste Biergarten-Gäste aus dem Tal.

Vorbereitet ist der Terrassenhof freilich trotzdem: „Wir haben ein gutes Team zusammen, die Saison beginnt gerade“, sagt der Hotel-Chef. „Für Ostern kaufen wir etwas spezieller ein“, ergänzt er. Lamm, Fisch und Osterzopf würden dazugehören. Auch das Haus sei österlich dekoriert, Gäste dürfen mit einer Eiersuche, einem Osterfrühstück und einem passenden Menü rechnen.

Auch ohne Baden und Skifahren, betont Gericke, habe die Region einiges zu bieten. „Man kann eine erste Bootstour machen, bei uns ein E-Bike ausleihen und radeln, wandern, spazieren gehen oder das Frühlingserwachen genießen.“ Ausflugstipps hat das Hotel im Internet zusammengefasst – und empfiehlt dort auch eine Schifffahrt.

Seenschifffahrt rechnet mit vielen Gästen

Tatsächlich rechnet Stephan Herbst, Betriebsleiter der Seenschifffahrt Tegernsee, für die Feiertage mit vielen Passagieren. „Wir gehen davon aus, dass der Andrang in den Ferien größer ist als üblich“, erklärt der 33-Jährige. Extra Personal aufgestockt habe das Unternehmen aber nicht. „Es fahren weiterhin die drei Linienfahrten.“ Aufgrund des relativ neuen Gastronomie-Pächters seien erst mal auch keine zusätzlichen Schifffahrten geplant. Wie berichtet, hat der langjährige Caterer Peter Blümer planmäßig nach 20 Jahren die Schiffsgastronomie abgegeben. Nachfolger sind die Pächter des Seehotels zur Post in Tegernsee. Nach mehrwöchiger Einarbeitungszeit werden sie den Fahrgästen dann auch Veranstaltungen auf den Booten bieten. Gestartet sind die Schiffe heuer aber erst kürzlich – am 25. März.

Osterrätsel für die Besucher

Damit bleibe es bei der großen Rundfahrt und den beiden südlichen Seefahrten, erklärt der Tegernseer Betriebsleiter. Unvorbereitet ist die Schifffahrt aber nicht: Der Ableger der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH stellt ihre Gäste in der Osterzeit vor ein Osterrätsel, bestehend auf fünf bis sechs Fragen rund um Schifffahrten. Fahrgäste haben dabei die Möglichkeit, mithilfe eines an den Schiffen angebrachten Internetlinks die Fragen zu beantworten und den Hauptgewinn abzuräumen. Wer das Geheimnis lüftet, hat eine Chance auf eine Schifffahrt-Jahreskarte: Der Gewinner kann das gesamte restliche Jahr auf allen vier Seen, an denen die Bayerische Seenschifffahrt vertreten ist, kostenfreie Touren antreten, berichtet Herbst. Dazu zählen neben dem Tegernsee auch der Königssee, der Starnberger See und der Ammersee.