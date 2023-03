Bergunglück: 24-Jähriger aus Tegernseer Tal in Klamm bei Innsbruck tot aufgefunden

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Mit dem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem jungen Mann. © Symbolfoto: dpa

Schlimme Nachricht aus Tirol: Ein 24-Jähriger aus dem Tegernseer Tal ist bei Innsbruck tödlich verunglückt. Die Bergretter fanden ihn drei Tage später in einer Klamm. Eine Obduktion folgt.

Tegernseer Tal - Ein junger Mann aus dem Tegernseer Tal ist am Donnerstag, 16. März, in Tirol tot aufgefunden worden. Wie die österreichische Polizei meldet, hatte eine Bekannte den 24-Jährigen am Mittwoch als vermisst gemeldet, da sie seit drei Tagen nichts von ihm gehört habe und er auch nicht erreichbar sei.

24-Jähriger wollte Wanderung im Raum Innsbruck machen

Der Mann wollte offenbar eine Wanderung im Raum Innsbruck machen. Im Zuge eines sofortigen Suchfluges fanden die Retter das Auto des 24-Jährigen im Bereich Kranebitter Klamm. Bei der Fahndung am Boden, die schließlich auf Grund von Dunkelheit und Wegbeschaffenheit in den Nachtstunden vom 15. auf den 16. März abgebrochen wurde, waren die Bergrettung Innsbruck, Alpinpolizei, die Drohne des LKA Tirol sowie die Libelle im Einsatz.

Bei Tagesanbruch am 16. März setzten die Kräfte die Suche fort. Gegen 11.30 Uhr entdeckten sie den 24-Jährigen tot im Bereich des Bachbettes des Sulzenbaches. Offenbar war er bei einem Absturz ums Leben gekommen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

sg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.