Besatzung von Segelboot erleidet Schiffbruch: Dramatische Rettungsaktion auf dem Tegernsee

Einsatzkräfte der DLRG schnell zur Stelle

Von Gabi Werner schließen

Zu einem spektakulären Rettungseinsatz kam es am Samstag (3. September) auf dem Tegernsee. Sieben Menschen waren dort in Seenot geraten – glücklicherweise waren die Rettungskräfte sofort zur Stelle.

St. Quirin - Wie Benedikt Mengele vom DLRG-Ortsverband Tegernsee berichtet, wurde die Besatzung eines Segelboots am Samstag (3. September) gegen 16.40 Uhr vom plötzlich aufziehenden Sturm überrascht. Der starke Wind drückte das auf Höhe St. Quirin unter vollen Segeln laufende Kielboot plötzlich auf die Seite. Ein zu Hilfe eilendes Motorboot übernahm laut dem DLRG-Sprecher zunächst die sechs Fahrgäste, um diese an das sichere Ufer zu bringen. „Unglücklicherweise erlitt das Motorboot kurz nach der Rettungsaktion einen Motorschaden und trieb manövrierunfähig mit den Geretteten an Bord im peitschenden Sturm auf dem Tegernsee“, berichtet Mengele. Derweil gelang es dem Skipper, das Segelboot allein in den Hafen zurück zu steuern.

DLRG-Rettungskräfte eilen sofort zur Unglücksstelle

Mitglieder der DLRG Tegernsee, die gerade ihren Dienst in der Wasserrettungsstation am Tegernseer Strandbad versahen, beobachteten die Szenerie. Sofort seien diese mit ihrem Rettungsboot ausgerückt und durch die Wellen zum Unglücksort geeilt, schildert der Einsatzleiter. Dort angekommen, wurden zunächst die sechs Passagiere ins Rettungsboot übernommen, anschließend nahm die DLRG das Motorboot in Schlepptau und brachte alle an das sichere Ufer. Dort kümmerten sich der Notarzt der DLRG Tegernsee, einige Wasserretter sowie die Besatzung eines BRK-Rettungswagens um die Schiffbrüchigen. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. „Die Erleichterung aber war den Geretteten ins Gesicht geschrieben“, berichtet die DLRG.

