Bestätigung der Feuerwehr-Führung: „Formalie“ führt im Tegernseer Stadtrat zum Eklat

Von: Gerti Reichl

Teilen

So wird das Feuerwehrhaus aussehen. Marcus Staudacher hält es für „überdimensioniert“. © Claudia Schreiber

Die Bestätigung der vor Kurzem wiedergewählten Ersten und Zweiten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee wäre eine Formalie gewesen für den Stadtrat. Doch sie wurde zu einem peinlichen Akt.

Tegernsee – Geschäftsleiter Hans Staudacher berichtete zunächst, dass Wolfgang Winkler als Erster Kommandant und Christian Müller als sein Stellvertreter bei einer Dienstversammlung in absoluter Mehrheit wiedergewählt worden waren. Eine positive Bestätigung der beiden Personen in ihren Ämtern liege vom Kreisbrandrat Anton Riblinger bereits vor. Nun verlange es das Feuerwehrgesetz, dass für die Ernennung auch eine Bestätigung durch den Tegernseer Stadtrat erfolgen müsse.

Wegen Feuerwehrhaus: Grünen-Stadtrat will gegen Ernennung stimmen

Seine Meinung, die Grünen-Rat Marcus Staudacher dann kundtat, sorgte am Ratstisch rundum für Empörung. Wolfgang Winkler sei fachlich sicherlich ein kompetenter Kommandant, stellte Staudacher zwar fest, „doch habe er zu den überzogenen Forderungen und dem überdimensionierten Neubau des Feuerwehrhauses beigetragen. Das ist meine persönliche Meinung“, so Staudacher. Deshalb werde er gegen die Ernennung stimmen.

CSU-Stadtrat widerspricht: Nicht die Forderungen des Kommandanten

Florian Widmann (CSU) konterte als Erster: „Ich glaube nicht, dass die Forderungen dem Kommandanten zuzuschreiben sind“, sagte Widmann. Vielmehr seien es Vertreter der Regierung und von Versicherungen gewesen, die mehrfach darauf hingewiesen hätten, dass die Betriebserlaubnis für das alte Feuerwehrhaus erlischt. Das neue Feuerwehrhaus sei nicht nach einzelnen Wünschen konzipiert worden, sondern nach Verpflichtungen, die ein Ort mit Eisenbahn, See oder einer Schilddrüsenpraxis mit aufwendigen Anforderungen mit sich bringe. „Das kann man doch nicht dem Kommandanten zum Vorwurf machen“, protestierte Widmann und fügte hinzu: „Wir müssen froh sein, dass wir Leute haben, die ihre Freizeit opfern und unter Umständen auch ihr Leben für andere riskieren.“ Man solle endlich aufhören damit, Wind zu machen, fügte Widmann hinzu in Anspielung auf den Kampf des Grünen-Stadtrats gegen den 15-Millionen-Bau, wie er geplant wurde und nun gebaut wird.

Überdimensioniertes Feuerwehrhaus? Stadträte wehren sich gegen Behauptung

Andreas Obermüller (FWG) schloss sich an: „Die Formulierung ist dreist.“ Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) bat darum, in öffentlichen Sitzungen „nicht diese Knaller loszulassen“ und nicht mehr zu behaupten, dass das Feuerwehrhaus überdimensioniert sei. „Da tun wir uns als Stadt keinen Gefallen.“ Er habe sich fachlich mit der Planung beschäftigt und keinesfalls festgestellt, dass der Bau überdimensioniert sei. Anton Lengmüller (FWG) stieß ins gleiche Horn: „Wir können uns glücklich schätzen, dass zwei fähige Leute diesen Job ehrenamtlich und verantwortungsvoll machen.“ In einer öffentlichen Sitzung so schlecht zu reden, könne er nicht verstehen, so Lengmüller. Florian Kohler (BürgerListe) hielt die Kritik an der Person des Kommandanten ebenfalls nicht für angemessen. „Trotzdem muss es einem Kollegen gestattet sein, sich fachlich zu äußern.“

Lesen Sie auch Ex-Landrat veröffentlicht Kinderbuch ‒ und rettet die Gurkenmenschlein Ex-Landrat Wolfgang Rzehak (54) hat ein politisches Kinderbuch herausgebracht. Es geht um einen bösen Zauberer ‒ und die Rettung der Gurkenmenschlein. Ex-Landrat veröffentlicht Kinderbuch ‒ und rettet die Gurkenmenschlein Lewentz begrüßt Kölner Urteil zu AfD als „deutliches Signal“ Der Verfassungsschutz darf laut Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts die AfD als Verdachtsfall einstufen. Die Reaktionen in Rheinland-Pfalz dazu fallen unterschiedlich aus. Lewentz begrüßt Kölner Urteil zu AfD als „deutliches Signal“

Bürgermeister Johannes Hagn platzt fast der Kragen

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) ergriff ebenso das Wort: „Ich will mich nicht äußern, sonst platzt mir der Kragen“, sagte Hagn. Er verwies nur noch darauf, dass das Feuerwehrhaus von der erfahrenen Architekten Claudia Schreiber und nach einem Katalog an Fakten geplant worden sei. Es entspreche nicht den Tatsachen, dass die Größe aufgrund irgendwelcher Wünsche erreicht werde. Die Kritik zeige, so Hagn an die Adresse des Grünen-Rats, dass man sich nicht damit befasst habe.

Mit der Gegenstimme Staudachers wurde die „Formalie“ der Kommandanten-Bestätigung dann doch über die Bühne gebracht. Dass solche Äußerungen aufkamen, fand Hagn einfach nur „schade“.

gr