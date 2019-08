Falscher Telekom-Mitarbeiter am Tegernsee: Polizei fasst mutmaßlichen Betrüger 

Am Tegernsee hat die Polizei einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen: Als sie vor seiner fiesen Masche öffentlich warnte, klickten schon die Handschellen. Der Mann hat einiges auf dem Kerbholz.

Update Freitag, 17.11 Uhr:

Jetzt gibt die Polizei gibt Entwarnung: Der mutmaßliche Betrüger ist offenbar geschnappt. Am Freitag um 12 Uhr - just als die Polizei die Warnmeldung herausgab, dass sich im Tegernseer Tal ein falscher Telekom-Mitarbeiter herumtreibt - klickten offenbar die Handschellen.

Das teilt die Polizei soeben mit:

Um 12 Uhr konnte der aus Höxter stammende 30-jährige Mann in einem Hotel in Bad Wiessee festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann am Tag zuvor, am 1. August 2019, das Hotel Egerner Höfe in Rottach-Egern nach einem sechstägigen Aufenthalt verlassen hatte, ohne die fällige Rechnung in Höhe von 1.940 Euro (allein für die Übernachtung) zu bezahlen. Auch an der Bar im Egerner Hof und im Restaurant ließ es sich der Mann gut gehen. Es entstand ein weiterer Schaden in Höhe von 630 Euro.

Durch die Überprüfungen wurde außerdem festgestellt, dass gegen den Mann ein umfangreiches Ermittlungsverfahren In München anhängig war. Dort konnte man dem Beschuldigten nur nicht habhaft werden.

Auf Grund dieses ganzen Hintergrundes beantragte nun die Staatsanwaltschaft gegen den Mann einen Untersuchungshaft Antrag und er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ihm erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges.

Ursprünglicher Bericht Freitag, 12.41 Uhr:

Tegernseer Tal - Der Hinweis kommt von der Polizei in München. Dort sei vor einiger Zeit ein 30-jähriger Mann mit der Betrugs-Masche aufgetreten - mittlerweile könnte er sich im Tegernseer Tal aufhalten. Wie die Polizei Bad Wiessee berichtet, gibt sich der seriös auftretende Mann als freier Mitarbeiter der Telekom aus und fordert für einen Router, der angeblich zu einem späteren Zeitpunkt geliefert wird, vorab Beträge zwischen 100 und 200 Euro.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, blaue Augen, schlanke Statur, kurze braune Haare, möglicherweise Dreitagebart, spricht bayerischen Dialekt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Mitarbeiter von Telefondienst-Anbietern keinesfalls Bargeld einfordern und Vorabzahlungen entgegennehmen würden. Sollte es bereits zu derartigen „Haustürgeschäften“ oder Versuchen gekommen sein, werden die Betroffenen gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wiessee, Telefon 08022/9878-0, zu melden.

