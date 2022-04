Bier, Aperol Spritz und Champagner: Junges Duo plant Bar am Fuße des Riedersteins

Von: Gabi Werner

Blick in die neue Bar: In einem Nebengebäude des Berggasthauses Riederstein sollen künftig Drinks, Weine und auch Champagner ausgeschenkt werden. © Privat

Am Galaun gibt‘s künftig nicht nur ein Berggasthaus, sondern auch eine Bar. Zwei junge Freunde wollen hier Wein, Bier und Champagner ausschenken. Manche fürchten eine neue Party-Location.

Tegernsee – In Tegernsee eröffnet an diesem Samstag (30. April) eine neue Bar – nicht etwa im Tal, sondern eingebettet in grüne Wiesen auf 1060 Metern Höhe. Ein kleines Nebengebäude beim Berggasthaus Riederstein am Galaun – bisher immer mal wieder als Kiosk genutzt – dient künftig dem Ausschank von Aperol Spritz, Wein, Bier & Co. Weil auch teurer Champagner auf der Karte steht, vermutet mancher hinter der „Riederstein Bar“ schon eine neue Party-Location fürs Schickimicki-Publikum. Die jungen Betreiber selbst wollen davon nichts wissen.

Betreiber Götzl: „Wollen nicht die große Party im Wald“

„Wir wünschen uns eine entspannte Atmosphäre und wollen nicht die große Party im Wald“, versichert Maximilian Götzl auf Nachfrage unserer Zeitung. Der 19-Jährige ist der Neffe von Galaun-Wirt Franz Wagner und wird die zum Berggasthaus zugehörige Bar gemeinsam mit seinem Kompagnon und langjährigen Freund Leon Findler (20) betreiben. Beide haben schon viel in der Gastronomie gejobbt und wollen nun etwas Eigenes auf die Beine stellen. Immer samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr – so der vorläufige Plan – wird die Bar geöffnet haben. Lediglich an diesem Wochenende ist am Sonntag noch geschlossen, nur am Samstag (30. April) herrscht Barbetrieb.

Neben Drinks und Bier gibt‘s auch Bruschetta und Flammkuchen

Neben Drinks, Bier und alkoholfreien Getränken gibt’s fürs Wandervolk auch Snacks wie Bruschetta und Flammkuchen auf die Hand – und eben besagten Champagner. Der teuerste kostet 300 Euro pro Flasche. Ein solches Edel-Angebot lässt Beobachter und Kommentatoren im Internet bereits Mutmaßungen anstellen. Wird hier nun auch „gesaurüsselt“?, fragt man sich in Tegernsee mit Blick auf Haslbergers Almgaststätte im benachbarten Söllbachtal. Götzl winkt ab und betont, mit den verschiedenen Weinen und Champagner-Sorten lediglich ein „breites Angebot“ abdecken zu wollen. Die Besucher sollen es sich mit ihrem Getränk rund um die Almgaststätte in den Wiesen gemütlich machen können. „Wir wollen alle glücklich machen“, sagt der Bar-Betreiber.

Nebengebäude diente schon in Corona-Zeiten als Kiosk

Schon bisher hatte der Kiosk des beliebten Berggasthauses am Fuße des Riedersteins hin und wieder geöffnet. Während Corona standen hier gekühlte Getränke für die Wanderer und Mountainbiker bereit. Die Betreiber gehen deshalb davon aus, dass es keine separate Genehmigung für den künftigen Barbetrieb braucht.

Stadt Tegernsee von Bar-Plänen überrascht: „Werden den Fall prüfen“

Die Stadt Tegernsee jedenfalls wurde am Donnerstag von der Nachricht, dass am Galaun eine Bar eröffnen soll, überrascht. Dem Rathaus sei von den Plänen bislang nichts bekannt gewesen, teilte Geschäftsleiter Hans Staudacher mit. Das Landratsamt und die Stadt würden den Fall nun prüfen. Klar ist schon jetzt, dass die Bar Fußgängern und Radlern vorbehalten bleiben wird – eine Zufahrt mit Auto ist lediglich berechtigten Personen gestattet. „Besucher und Gäste der Berggaststätte fallen nicht darunter“, stellt der Geschäftsleiter klar.

