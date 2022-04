Seehotel Zur Post in Tegernsee: Neues Bistro soll Gastro-Szene würzen

In diesem Gebäude an der Seestraße eröffnen die Seehotel-Pächter ihr lateinamerikanisches Bistro.

Anbau erneut im Bauausschuss

Von Gerti Reichl schließen

Florian Riethmüller und Sabrina Rössel, Pächter des Seehotels Zur Post an der Seestraße, bringen das Gasthaus mit Umbauten auf Vordermann. Zudem ist ein Bistro geplant.

Tegernsee – Florian Riethmüller und Sabrina Rössel, Pächter des Seehotels Zur Post an der Seestraße, sind gerade dabei, das Angebot für Gäste zu erweitern. Ab der nächsten Woche sollen die Terrasse und der Wintergarten umgebaut werden. „Alles wird renoviert, und wir bekommen eine neue Verglasung zum Aufschieben“, kündigt Riethmüller an. Damit die Gäste weiterhin einkehren können, bietet das Hotel-Restaurant im Biergarten die Gerichte der üblichen Speisekarte an – „mit Bedienung“, sagt der Hotelchef. Bei schlechtem Wetter könne trotz Baustelle die Gaststube genutzt werden, allerdings erfolgt der Zugang über den Hoteleingang auf der nördlichen Seite des Gebäudes.

Mexikanische Küche im Bistro

Eine weitere Neuerung verrät Riethmüller. In dem erhöhten Gebäudeteil an der Bundesstraße, wo sich verschiedene Geschäfte befanden und ein Trachtengeschäft auch weiterhin sein Lager haben wird, eröffnen die Pächter ihr „Casa 7“, ein Bistro mit lateinamerikanischen Gerichten und Getränken. „Ich habe viele Monate in Lateinamerika gelebt und auch gearbeitet“, erzählt Riethmüller. „Daher habe ich ein Faible für die mexikanische Küche.“ Drei von vier Räumen in dem Gebäude stehen ihm künftig für das Bistro zur Verfügung. Zwei davon werden miteinander verbunden, die Bar mit Tresen und 35 Sitzplätze werden darin untergebracht. Draußen, optisch abgetrennt vom Biergarten, soll es ebenfalls 35 Sitzplätze geben. Noch vor den Sommerferien wollen Riethmüller und sein Team eröffnen. Allerdings werden noch Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht, „vor allem Barkeeper“, sagt Riethmüller, der unter der Woche vorerst nur abends, an Wochenenden auch ab Mittag eröffnen will. Vor allem möchte er, dass die Gäste auch abends noch etwas Warmes zu essen bekommen.

Zustimmung für Flachdach

Was die Genehmigungen betrifft, so ist das Bauvorhaben eine Runde weiter gekommen. Nachdem sich die Mitglieder des Bauausschusses bereits im Februar damit befasst und zugestimmt hatten, schlug es bei der jüngsten Sitzung erneut auf. Für das Flachdach auf dem Toilettenanbau war eine Ausnahme von der städtischen Gestaltungssatzung nötig, denn nur symmetrische Satteldächer oder Walmdächer sind in Tegernsee erlaubt. Die Begründung der Antragsteller, dass ein Satteldach auf dem Anbau nicht möglich sei und das WC ein Gebäude darstelle, das sich dem Ensemble unterordne, konnten alle Mitglieder am Ratstisch nachvollziehen.

„Die Argumente sind schlüssig“, argumentierte etwa Peter Hollerauer (FWG), und Rudolf Gritsch (CSU) war der Meinung, dass sich ein Satteldach sogar optisch negativ auswirken würde. Einstimmig wurde die Ausnahme erteilt. Allerdings muss stirnseitig ein Dachüberstand von 30 Zentimeter ausgeführt werden.

„Ich hoffe, dass nun auch das Landratsamt zustimmt“, sagt Riethmüller im Nachgang zur Sitzung. Dann könne er auch die Nutzungsänderung und die Konzession für sein neues lateinamerikanisches Bistro beantragen und die Gastro-Szene im Ort damit würzen.

Lesen Sie auch: Die Tegernseer Ortsdurchfahrt wird saniert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.