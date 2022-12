Brand an Tegernseer Hotel-Baustelle endet glimpflich

Von: Gabi Werner

Zur Großbaustelle an der Hochfeldstraße musste die Feuerwehr am Donnerstag Nachmittag ausrücken (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Auf der Hotel-Baustelle an der Hochfeldstraße in Tegernsee kam es am Donnerstag Nachmittag (8. Dezember) zu einem Brand. Glücklicherweise ging der Vorfall glimpflich aus.

Tegernsee - Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Bauarbeiter (62), der gegen 14.20 Uhr auf der Baustelle Schweißarbeiten in der Nähe der Fassade des neuen Hotelgebäudes durchführte. Wie die Polizei mitteilt, kam es durch die Flammen des Schweißgeräts zu einem Kleinbrand an der Unterkonstruktion der Hausfassade. Der Bauarbeiten bemerkte die Flammen jedoch sofort und konnte sie mit Hilfe eines Kollegen umgehend löschen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tegernsee, die mit vier Fahrzeugen anrückten, entfernten die Fassadenteile, um eine Verbreitung des Brandes auszuschließen. Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) war vorsorglich mit drei Fahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

