„Leider“ passiert: Brauhaus Tegernsee holzt illegal 74 Bäume ab - in Biotop am See-Ufer

Um es vorweg zu nehmen, ich arbeite weder bei den bestraften Unternehmen noch trinke ich Bier. Aber ich kenne die Situation und das betroffene Grundstück seit Jahren, was ich bei den meisten Kommentatoren hier bezweifle. Ob man einen Verhau, in dem regelmäßig nach Partys und Seefesten Flaschen und Unrat entsorgt werden, Biotop nennen darf bezweifle ich. Ebenso das da irgend jemand die Sicht versperrt wurde. Bebaut darf da auch nichts werden. Die Vegetation, gerade die Bäume, war nicht im besten Zustand, um es vorsichtig auszudrücken. Eine Verkehrsgefährdung konnte ich zwar auch nicht erkennen, aber die meisten Bäume waren brüchig und krank. Das Unterholz ist schon wieder nachgewachsen, da sieht man nächstes Jahr keinen Unterschied zu vorher. Nur der Biber freut sich, hat er doch jetzt frisches Grün und muss keine Bäume fällen, was er auf dem Grundstück getan hat. Die Spuren sind jetzt noch zu erkennen.

Warum also hat das Brauhaus dort abholzen lassen ? Meine Vermutung geht in die Richtung, dass man eine Bewohnerin des "Biotopes" weghaben wollte. Es wurde sich schon vorher des öfteren über ihren in Plastiksäcken verpackten Hausrat beschwert.