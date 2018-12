Legenden vom Tegernsee: Autorin (28) startet Neuauflage

Alte Legenden lassen sich auch in moderner Sprache erzählen. Das hat die Tegernseerin Katharina Bourjau (28) mit ihrem Buch „Von Beißwürmern und Irrwurzeln“ bewiesen. Es erscheint jetzt in zweiter Auflage.

Tegernsee – Was eigentlich als Diplomarbeit gedacht war, ist für die Tegernseerin Katharina Bourjau (28) zu einem erfolgreichen Erstlingswerk geworden: Unter dem Titel „Von Beißwürmern und Irrwurzeln“ hat die studierte Grafikdesignerin und Illustratorin 29 Sagen und Geschichten aus dem Tegernseer Tal und dem historischen Oberland zusammengetragen und neu aufbereitet. Anfang 2017 hat sie 200 Exemplare ihres Buches drucken lassen. Die sind längst vergriffen. Nun hat sich Bourjau, die seit Oktober wieder in Tegernsee beheimatet ist, zu einer Neuauflage entschieden.

Auch bei dieser Ausstellung war Katharina Bourjau dabei: Wo samma denn?“ Die Heimat jenseits der Klischees

Der Erfolg des Buches habe sie selbst überrascht, sagt die junge Autorin. „Ich dachte eigentlich, das interessiert nur ein paar Leute.“ Doch weit gefehlt. Die Erstauflage des Buches war rasch verkauft. Bourjau erzählt darin Geschichten, die auf uralten überlieferten Sagen und Legenden beruhen. Durch eine moderne Sprache und ausgefallene, farbenfrohe Illustrationen hat die Tegernseerin dabei versucht, das Erzählte in die heutige Zeit zu transportieren. In wenigen Sätzen, teils auf Bairisch, klärt die Autorin zum Beispiel darüber auf, wie der Teufelsgraben bei Otterfing zu seinem Namen kam, oder was es mit dem Beißwurm vom Tegernsee auf sich hat.

300 Bücher hat Katharina Bourjau jetzt noch einmal drucken lassen, wiederum im Eigenverlag. „Es gab viele Anfragen“, erzählt die freischaffende Illustratorin, warum es zu einer Neuauflage kam. Zu bekommen ist das Buch für 24,50 Euro entweder direkt bei der Autorin über die E-Mail-Adresse hello@katha rinabourjau.de oder beim Weihnachtlichen Schlossmarkt in Tegernsee. Bourjau wird dort an den Wochenenden 15./16. Dezember sowie 22./23. Dezember mit einem eigenen Stand vertreten sein. Neben den Büchern verkauft sie unter anderem auch eigens kreierte Werbeplakate vom Tegernsee im Retro-Stil.

Auch interessant: Tegernseerin (23) entwirft Dax-Plakat

Aber auch das Schreiben und das Thema Legenden scheinen es der Tegernseerin angetan zu haben. Sie spiele bereits mit dem Gedanken, ein weiteres Buch mit Sagen zu verfassen, verrät Bourjau. Darüber gebe es noch viel zu erzählen.

gab