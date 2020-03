Bürgermeisterwahl in Tegernsee: Hagn bekommt es mit zwei Herausforderern zu tun

Am 15. März 2020 wählt Tegernsee seinen Bürgermeister neu: Amtsinhaber Johannes Hagn hat es diesmal mit zwei Herausforderern zu tun.

Bekommt die Stadt Tegernsee mit ihren 3690 Einwohnern im Mai 2020 einen neuen Bürgermeister?

mit ihren 3690 Einwohnern im Mai 2020 einen neuen Bürgermeister? Oder bleibt der amtierende Rathauschef Johannes Hagn von der CSU im Amt?

Nachfolgend Amtsinhaber und Herausforderer im Kurzporträt und die Eckdaten zur Stadt Tegernsee mit ihren Chancen und Problemen.

Tegernsee – 2014 hatte Johannes Hagn, der damals neu auf der Tegernseer Politbühne aufgetaucht war, den Chefsessel mit 55,4 Prozent der Stimmen erobert. Der 53-Jährige ist auch CSU-Ortsvorsitzender und tritt mit einer Liste an, auf der etliche bisherige Ratsmitglieder zu finden sind.

Bürgermeisterwahl in Tegernsee: Johannes Hagn hat zwei Herausforderer

Hagn bekommt es erneut mit Thomas Mandl von der SPD zu tun. Der war schon 2008 und 2014 als Bürgermeisterkandidat angetreten und will es ein drittes Mal wissen. Der 62-Jährige hat eine kleine Liste für die Wahl beisammen, auf der auch wieder Tochter Laura vertreten ist.

Weil die Tegernseer eine echte Wahl haben sollen, schickt die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) Tegernsee Michael Bourjau ins Rennen. Der 66-Jährige hatte in der Vergangenheit schon einmal Rathausluft geschnuppert: Von 2012 bis 2014 saß er am Ratstisch. Von den fünf amtierenden Freien Wählern treten alle wieder an.

Auch die BürgerListe, bisher mit drei Mitgliedern im Stadtrat, steht wieder zur Wahl. Manuela Brandl, die von 2008 bis 2014 bereits am Ratstisch saß, führt die Liste an. Neu dabei sind die Grünen, deren Liste von Marcus Staudacher angeführt wird.

Die Stadt Tegernsee in Zahlen

Einwohnerzahl: 3690.

Wahlberechtigte: 3105.

Stadtfläche: etwa 2280 Hektar, davon 890 Hektar Seefläche.

Ortsteile/Weiler: keine.

Zahl der Stadträte: 16.

Derzeitige Sitzverteilung: CSU 5, FWG 5, SPD 3, BürgerListe 3.

Kandidatenlisten 2020: CSU, FWG, SPD, BürgerListe, Grüne.

Johannes Hagn (54): Kandidat der CSU - „Tegernsee - Heimat und Zukunft“

+ Johannes Hagn (54): Kandidat der CSU - „Tegernsee - Heimat und Zukunft“ © THOMAS PLETTENBERG

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Wohnen in Tegernsee bezahlbar ist?

Hagn: Weiter Häuser ankaufen. Die Unternehmen der Stadt werden Wohnraum, nicht nur in Tegernsee, schaffen. Da die derzeit diskutierten Satzungen den Bestand an Zweitwohnungen festschreiben, favorisiere ich eine weitere Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf bis zu 30 Prozent. Sie ist wirksam, rechtssicher und verschafft uns die nötigen Mittel, um bezahlbaren Wohnraum zu finanzieren.

Wie könnte Tegernsee der Verkehrslawine Herr werden?

Hagn: Konsequente Raumeffizienz. Der Großraum München wächst bis 2030 auf über fünf Millionen Menschen an. Nur der Parkraum unterliegt unserer uneingeschränkten Kontrolle. Wer in München ins Auto steigt, muss künftig wissen, dass er bei uns nicht parken kann. Die Bahn muss im Gegenzug schnellstmöglich elektrifiziert und ausgebaut werden.

Wie viele Hotel- und Klinikprojekte verträgt die Stadt noch?

Hagn: Keine. Die laufenden Projekte ausgenommen. Die Lage hat sich verändert: Bettenschwund war gestern, heute geht es darum, das Personal unterzubringen. Dem wird mit der Planung am Schandl Rechnung getragen.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Hagn: Unsere Kinder. Optimale, flexible Kinderbetreuung und Schulen auf modernstem Stand. Dazu die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für Familien und junge Erwachsene, damit bleibt Tegernsee Heimat für alle.

Zur Person

verheiratet, ein Kind, Diplom-Finanzwirt (FH), Erster Bürgermeister, Mitglied in zahlreichen Vereinen, Zweiter Vorsitzender der vhs Tegernseer Tal. Seit 2014 politisch aktiv. Leitsatz: „Tegernsee. Unsere Heimat. Unsere Zukunft.“

Michael Bourjau (66): Kandidat der FWG - „Charakter bewahren“

+ Michael Bourjau (66): Kandidat der FWG - „Charakter bewahren“ © THOMAS PLETTENBERG

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Wohnen in Tegernsee bezahlbar ist?

Bourjau: Stadteigene Gebäude und Grundstücke sollten für die Entwicklung von Wohnraum genutzt und zur Miete angeboten werden. Große Arbeitgeber wie Kliniken und Hotels müssen in ihrer Planung Dienstwohnungen vorsehen. Die Nutzung einer Wohnung als Zweitwohnung muss genehmigungspflichtig werden, Vorrang haben Erstwohnsitze.

Wie könnte Tegernsee der Verkehrslawine Herr werden?

Bourjau: Eine übergreifende Lösung muss durch ein unverzügliches, regionales Mobilitätskonzept herbeigeführt werden, das der Federführung des Landkreises bedarf. Lokal müssen wir uns kurzfristig auf die Schaffung von positiven und negativen Anreizen konzentrieren, die die Attraktivität des Autofahrens verringern. Hierzu gehören zum Beispiel erhöhte Parkplatzgebühren, Verbesserung des ÖPNV-Angebots und Radleihsysteme.

Wie viele Hotel- und Klinikprojekte verträgt die Stadt noch?

Bourjau: Ich befürworte behutsame Konzepte, die den Charakter unserer Stadt unterstützen und attraktive Arbeitsplätze bieten, die junge Menschen zum Bleiben animieren.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Bourjau: Es ist mir ein besonderes Anliegen, den Charakter unserer Stadt, der umliegenden Natur und Landschaft für die Zukunft zu sichern. Entwicklungen sollten wir nicht länger geschehen lassen, sondern bewusst gestalten.

Zur Person

verheiratet, drei Mädchen (25, 27, 29), Diplom Betriebswirt (FH) und Ehrendoktorwürde der EBS Universität in Wiesbaden, Vorstandsmitglied des Yacht Clubs am Tegernsee. Von 2012 bis 2014 Mitglied des Stadtrats Tegernsee für die FWG. Leitsatz: „Charakter bewahren und Zukunft gestalten.“

Thomas Mandl (62): Kandidat der SPD - „Naturverbunden, lebenswert“

+ Thomas Mandl (62): Kandidat der SPD - „Naturverbunden,lebenswert“ © THOMAS PLETTENBERG

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Wohnen in Tegernsee bezahlbar ist?

Mandl: Ein professionelles Kommunalunternehmen für die städtischen Wohnungen gründen, weiter geeignete Objekte erwerben, sanft verdichten (aufstocken), neue Wohnformen wie (Alters-)WG zulassen, das Bahnhofsareal mit genossenschaftlichem Bauen und Minihäusern (Tiny Houses) entwickeln.

Wie könnte Tegernsee der Verkehrslawine Herr werden?

Mandl: Der ÖPNV muss bequemer, schneller und günstiger als der Pkw werden: Express Busringlinie in beiden Richtungen, 365-Euro-Ticket einführen, Seenschifffahrt in den ÖPNV einbinden, BOB-Takt verdichten. An Wochenenden die großen Parkplätze in Föching mit Shuttlebussen und Radschnellwegen an das Tal anbinden.

Wie viele Hotel- und Klinikprojekte verträgt die Stadt noch?

Mandl: Keine. Der Westerhof und das Marriott beseitigen bald den Bettenschwund. Das Almdorf wird hoffentlich nie gebaut. Stattdessen kleine Beherbergungsbetriebe stärken. Die Kliniken am Schwaighof genügen.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Mandl: Außenbereich und Landschaft schützen, Bauwut eindämmen, Grünflächen erhalten, Tegernsee behutsam entwickeln. Tragfähiges Verkehrs- und Klimaschutzkonzept erstellen. Bezahlbaren Wohnraum und Plätze für menschliche Begegnung schaffen. Das alles werde ich gemeinsam mit den Bürger*innen transparent umsetzen.

Zur Person

verheiratet, zwei Töchter, Leiter der vhs in Holzkirchen, Vorstand der AWO in Tegernsee. Mitglied des attek (Arbeitskreis Tegernseer Tal für Energie und Klimaschutz). Seit 2008 Stadtrat, seit 2014 Kreisrat. Leitsatz: „Ich stehe für ein Tegernsee der Zukunft: Gemeinsam. Naturverbunden. Lebenswert.“