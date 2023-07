Tegernseer Bürgerstiftung legt kräftig Kapital zu - Unterstützung für gemeinnützige Projekte

Von: Christina Jachert-Maier

Für die Stiftung aktiv: (v.l.) Claus Höhne, Alexander Radwan, Christiane Götz-Weimer, Michael Sommer, Ilse Aigner, Markus Wrba, Bernd Ettenreich, Barbara Rehmberger, Alfons Besel und Rolf Reese © Bürgerstiftung

2022 war ein gutes Jahr für die Tegernseer Bürgerstiftung. Eine Schenkung erhöhte das Kapital um drei Millionen Euro. Fünf Jahre nach ihrer Gründung kann die Stiftung vielfältige Unterstützung leisten. Der Bogen reicht vom Hospiz bis zu den Seegeistern.

Gmund – Die Tegernseer Bürgerstiftung hat ordentlich Kapital zugelegt. Ein Ehepaar aus dem Tegernseer Tal hat der Stiftung ihre Immobilie überschrieben. Wert: rund drei Millionen Euro. Insgesamt verfüge die Bürgerstiftung nun über ein Anlagevermögen von 5.6 Millionen Euro, erklärt der Stiftungsratsvorsitzende Josef Paul. Damit ist der Grundstock für die Arbeit der im im August 2017 gegründeten Stiftung innerhalb eines Jahres um drei Millionen Euro gewachsen. Ihr Ziel: vielfältige Hilfe und Unterstützung für gemeinnützige Projekte im Tegernseer Tal.

Finanzspritze für Hospiz

Bei der jüngsten Sitzung entschied der Stiftungsrat, das in Bad Wiessee geplante Hospiz (wir berichteten) 2023 mit 10 000 Euro zu unterstützen. Die Wiesseer Wasserwacht erhält 2000 Euro für den Kauf eines Sonargeräts, das Körper im Wasser orten kann. Darüber hinaus fördert die Stiftung auch Dinge, die das Leben im Tegernseer Tal einfach schöner und bunter machen. 2000 Euro gehen an die Gmunder Seegeister für neue Kostüme, ins Projekt „Klosterjäger“ des Rottacher Kunst- und Kulturvereins flossen in der Vergangenheit 5000 Euro aus der Stiftung. Auch bei der Finanzierung des Klettergerüsts an der Rottacher Schule half die Stiftung mit. „Die Förderung der Jugend ist uns sehr wichtig“, erklärt Paul. Beträchtliche Summen fließen darum ins FabLab Oberland mit Sitz in Gmund. „Wir finanzieren die Montagskurse“, erklärt Paul.

Ilse Aigner als Stiftungsrätin an Bord

16 Stiftungsräte bringen ihre Ideen ein und bestimmen mit ihren Entscheidungen den Kurs. Alle Bürgermeister des Tegernseer Tals zählen zu den Mitgliedern, ebenso Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan. Sie unterstützen den dreiköpfigen Stiftungsvorstand, dessen Wahl bei der Sitzung turnusgemäß auf der Tagesordnung stand. Eine Veränderung ergab sich nicht. Michael Sommer, Rolf Reese und Markus Wrba wurde für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Kapitalstock wächst weiter

Rund 20 000 Euro schüttete die Stiftung 2022 an gemeinnützige Projekte im Tegernseer Tal aus. Eine Summe, die mit Blick auf das Kapital der Stiftung klein erscheint. Aber es ist eben nur der Anfang, wie Paul deutlich macht. Das Kapital stammt aus zwei großen Schenkungen. 2020 überließ ein Ehepaar aus dem Isarwinkel der Bürgerstiftung ihre Immobilien im Wert von 2,5 Millionen Euro der Stiftung, 2022 kam die oben genannte Schenkung des Ehepaars aus dem Tegernseer Tal hinzu. In beiden Fällen ist vereinbart, dass die Schenker die Immobilien bis zum Tod des letztversterbenden Ehepartners noch selbst nutzen. Bis zu ihrem Tod profitieren die früheren Eigentümer von den Steuervorteilen und der Unterstützung der Stiftung bei der Verwaltung ihrer Immobilien. Und sie wissen, dass ihr Nachlass in ihrem Sinn geregelt ist.

Mit Erträgen Gutes tun

Ein Punkt, der vielen wichtig ist, sagt Paul, der bis zu seiner Pensionierung Vorsitzender der Raiffeisenbank Gmund war. „Es gibt da einen Bedarf, er wurde an mich herangetragen.“ Menschen, die viel aufgebaut, aber keine würdigen Erben hätten, stellten sich oft die Sinnfrage: „Was wird denn einmal aus meinem Lebenswerk, meinem Vermögen?“ Um das Geld im Tegernseer Tal zu halten, damit Gutes zu bewirken, hatte Paul die Initiative ergriffen und mit breiter Unterstützung die Bürgerstiftung gegründet.

Noch ist das Kapital aus den Immobilien für die Stiftung nicht aktiv. Gestartet wurde mit einem Grundstock von 100 000 Euro, der schnell wuchs. Unterstützung leistet die Stiftung nur mit den Erträgen, der Kapitalstock wird nicht angetastet. Das Vermächtnis der Geber, sagt Paul, sei eines für die Ewigkeit. Mit der Entwicklung der Stiftung ist er sehr zufrieden: „Und wir machen so weiter.“