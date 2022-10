E-Busse der RVO: Kreisentwicklungsausschuss knüpft Zuschuss an Bedingungen

Von: Sebastian Grauvogl

Soll bald emissionsfreie Geschwister bekommen: ein Diesel-Bus der RVO. © Archiv Thomas Plettenberg

Drei Elektrobusse sollen ab Anfang 2024 durch den Landkreis Miesbach kurven. Den von der RVO beantragten Zuschuss knüpfte der Kreisentwicklungsausschuss aber an Bedingungen.

Landkreis – Drei Elektrobusse sollen ab Anfang 2024 durch den Landkreis Miesbach kurven. Die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) habe die Zusage über eine 60 Prozent-Förderung durch die Regierung von Oberbayern bekommen und werde die jeweils 500 000 Euro teuren Fahrzeuge nun für den ÖPNV im Landkreis bestellen, teilte Andrea Ladewig aus der Stabstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt nun im Kreisentwicklungsausschuss mit. Doch nicht nur in der Anschaffung würden Busse mit Elektromotor deutlich mehr kosten als dieselbetriebene Fahrzeuge. Auch der Unterhalt sei mit 7000 Euro pro Bus um einiges teurer. Die RVO begründe dies etwa mit „geänderten Dienstumläufen“ wie beispielsweise Leerfahrten, um zum nächsten Ladepunkt zu kommen. Geht es nach dem Verkehrsunternehmen, soll der Landkreis diesen erhöhten Betriebsaufwand von insgesamt 21 000 Euro pro Jahr übernehmen.

Kämmerer warnt angesichts Haushaltslage vor freiwilligen Leistungen

So stand es auch in der Beschlussvorlage für den Kreisentwicklungsausschuss. Noch bevor sich die Mitglieder des Gremiums aber dazu äußern konnten, schaltete sich Kreiskämmerer Gerhard de Biasio ein – und trat kräftig auf die Kostenbremse. Bekanntlich befinde sich der Kreishaushalt in einer schwierigen Lage, magere Jahre seien zu erwarten. Freiwillige Leistungen – wie eben auch der beantragte Zuschuss der RVO – müssten deshalb als erstes auf den Prüfstand. „Wenn wir hier was neues genehmigen, müssen wir was anderes streichen“, machte der Kämmerer klar. Anders wäre es, wenn die RVO die höheren Kosten einfach bei einer Neuausschreibung in die Kilometerpauschale einrechnen würde. „Dann wäre es ja eine Pflichtaufgabe.“

Eigentlich eine bittere Erkenntnis, meinte Elisabeth Dasch (SPD). „Saubere Luft kostet mehr Geld.“ Olaf Fries (Grüne) riet dazu, auch die durch Dieselbusse verursachten Schäden einzurechnen. „Die zahlen wir am Ende auch.“ Wolfgang Rzehak (Grüne) fand die ganze Diskussion „kleinkrämerisch“. Die fragliche Summe bewege sich im Promillebereich des Gesamthaushalts, das neue Landratsamt etwa koste (Stand jetzt) rund 16 Millionen Euro. „Und wegen so was machen wir einen solchen Terz hier.“ Josef Bogner (FW) hingegen hinterfragte generell die Sinnhaftigkeit von E-Bussen im Landkreis Miesbach. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass die Batteriereichweite im Winter dramatisch sinke. In Zeiten der Energieknappheiten hätten sich die Vorzeichen ohnehin geändert.

Kreisräte: Unternehmer muss seine Kosten ins Angebot einpreisen

Landrat Olaf von Löwis (CSU) betonte, dass es nicht um die Busse als solche gehe. Diese müssten wegen gesetzlicher Vorgaben ohnehin angeschafft werden. Wie Ladewig erklärte, müssten laut der „Clean Vehicles Directive“ bis 2025 45 Prozent aller neuangeschafften ÖPNV-Busse über saubere Antriebe verfügen. „Ein Nein zu E-Busse können wir uns daher politisch eh nicht leisten“, betonte Löwis. Andererseits könne man sich aber auch nicht die Schaffung eines Präzedenzfalls erlauben, meinte Alois Fuchs (CSU). Und auch Balthasar Brandhofer (Bayernpartei) fand, dass jeder Unternehmer seine Kosten ins Angebot einpreisen müsse. „Das ist eine betriebswirtschaftliche Aufgabe“, bestätigte Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU).

Am Ende kristallisierten sich drei Vorgehensweisen im Ausschuss heraus. Zunächst schlug Löwis vor, den Zuschussantrag an den Runden Tisch Haushalt weiterreichen. Daraufhin stellte Bogner einen Antrag zur Geschäftsordnung, über den vorliegenden Beschlussvorschlag abzustimmen. Doch nur er selbst hob dafür die Hand. So war es am Ende Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG), der die zündende Idee zum Kompromiss hatte. Er riet, in den Beschluss einzufügen, dass eine Zustimmung an die Voraussetzung gekoppelt wird, dass es sich um eine Pflichtaufgabe für den Landkreis handelt. Die Verwaltung solle dies prüfen. Gegen die Stimme von Fuchs segnete der Kreisentwicklungsausschuss dies so ab. So verliere man keine Zeit und gebe das Signal, so Zangenfeind, „dass wir Busse wollen, die man nicht riecht und nicht hört“.

