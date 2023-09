Car-Sharing-Flotte am Tegernsee nach Hagel ausgedünnt

Kaputte Heckscheibe, viele Dellen: Diesen in Bad Wiessee stationierten Opel hatte es schlimm erwischt. © ttt

Das Unwetter von Ende August hat ganze Arbeit geleistet: Auch ein Großteil der Autos vom neuen E-Car-Sharing-Angebot am Tegernsee war nicht mehr fahrbereit. Inzwischen hat sich die Situation entspannt.

Tegernseer Tal – Der heftige Hagelschauer, der am letzten August-Samstag über das Tegernseer Tal hinwegfegte, hatte auch die Flotte des neuen Car-Sharing-Modells am Tegernsee schwer getroffen. Fünf der insgesamt sieben Elektrofahrzeuge, die an verschiedenen Stellen am Tegernsee stationiert sind, wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren. Für das Mietsystem „eSeeShare“ war es ein herber Rückschlag mitten in der Ferienzeit, wie Florian Appel von der Tegernseer Energiegesellschaft (TEG) einräumt. Er hat aber auch positive Nachrichten: Seit Kurzem sind drei der beschädigten Fahrzeuge wieder einsatzbereit, die Flotte der Mietautos also auf insgesamt fünf Pkw gewachsen. „Wir haben sie durch Not-Reparaturen wieder fahrtüchtig bekommen“, sagt Appel.

Die beiden in Bad Wiessee stationierten Pkw hat es am schlimmsten erwischt

Wie bei so vielen anderen Fahrzeugen hatte der Hagel auch bei den „eSeeShare“-Autos ganze Arbeit geleistet. „Wir reden hier von gebrochenen Frontscheiben, abgerissenen Außenspiegeln und auch einer komplett eingeschlagenen Heckscheibe“, berichtet Christoph Schempershofe von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, die beim Car-Sharing als Kooperationspartner fungiert. Die beiden in Bad Wiessee stationierten Opel Mokka hat es am schlimmsten erwischt. Wann diese Fahrzeuge wieder zur Verfügung stehen, ist laut Schempershofe noch unklar.

Car-Sharing-Angebot wird von Einheimischen und Gästen gut angenommen

Trotzdem ist Appel erleichtert, zumindest einen Großteil der Flotte schnell wieder auf die Straße gebracht zu haben. Wie der Projektverantwortliche berichtet, werde das Anfang Mai ins Leben gerufene Mietangebot sowohl von Gästen als auch von Einheimischen gerne angenommen. „Die Nachfrage ist gut.“

Ausgerechnet zur Ferienzeit stand ein Teil der Flotte nicht zur Verfügung

Dass gerade mitten in den Ferien und nach dem Hagel, als vielen Talbürgern das eigene Auto wegen zu großer Schäden nicht zur Verfügung stand, die Leih-Flotte ausgedünnt war, ist laut Appel umso bitterer. Er betont aber: Für alle Einheimischen, deren eigenes Fahrzeug weiterhin nicht fahrtüchtig sei, ermögliche „eSeeShare“ einen „schnellen, günstigen Zugang zur individuellen Mobilität“. Insgesamt soll das Angebot weiter ausgebaut werden. Ein nächstes Fahrzeug für die Gemeinde Waakirchen ist bereits bestellt.

