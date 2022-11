Container lindern die Platznot

Von: Gerti Reichl

Auf dem Gelände des evangelischen Pfarramts stehen jetzt Container für eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen bereit. © Thomas Plettenberg

Es fehlt an Platz, und es fehlt an Personal: Auch in der Stadt Tegernsee ist Kinderbetreuung ein brandaktuelles Thema, das gilt sowohl für den Krippen- als auch für den Kindergartenbereich. Evangelische Kirchengemeinde und die Stadt haben jetzt zwei Container auf dem Gelände des evangelischen Pfarramts aufgestellt, um das Problem zu mindern.

Tegernsee - 75 Kinder in drei Gruppen werden aktuell im Katholischen Kindergarten St. Quirinus an der Prinz-Karl-Allee betreut. „Mehr geht nicht“, bedauert Barbara Scheckenbach, Leiterin des katholischen Kita-Verbunds, „dabei wäre der Bedarf für eine weitere Gruppe mit 25 Kindern da.“ Etwa so viele mussten heuer abgewiesen werden. Dass die evangelische Kirche zusammen mit der Stadt nun gehandelt hat, solle keine Konkurrenz zur katholischen Einrichtung sein, meinte Bürgermeister Johannes Hagn schon bei der Bürgerversammlung, als Fragen zum Thema Kinderbetreuung besprochen wurden. „Die Container helfen, das Problem zu mindern“, ist Pfarrer Martin Weber überzeugt, der sich bei der Stadt und weiteren Beteiligten für das schnelle Handeln bedankt.

Bezahlt werden die Container aus dem Stadthaushalt, betrieben wird die neue Gruppe von der evangelischen Kirchengemeinde Tegernsee-Rottach-Egern-Kreuth, In einem Verbund betreibt sie talweit derzeit acht Einrichtungen und betreut mit rund 50 Mitarbeitern 300 Kinder in Krippen, Horten und der Offenen Ganztagesschule Tegernsee. „Dies ist besonders für die Personalplanung ein großer Vorteil, da das Personal flexibel eingesetzt werden kann“, betont Pfarrer Weber.

Das Personal für die Containergruppe habe er bereits, „und darüber sind wir sehr froh“. Die Situation sei natürlich auch hier angespannt und der Aufwand enorm, denn vieles müsse an Organisation im Hintergrund laufen. Daher bedanke er sich bei seinem ganzen Team, das sich mit hohem Engagement einbringe, „so dass wir diese Unterstützung für die Familien anbieten können“. Unkompliziert reagiert wurde bereits, als während der Umbauzeit im Krippenstandort Reisbergerhof Ersatzräume gebraucht wurde. Weber brachte die zwei Gruppen im Pfarrsaal unter, inzwischen haben alle wieder den Reisbergerhof bezogen.

„Containergruppe“ in Tegernsee - die ersten Kinder sind schon da

Für die Kindergartengruppe – die ersten Kinder sind schon da, alle anderen kommen um die Weihnachtszeit – wird aufs Neue der Pfarrsaal genutzt. „Die Kosten können damit sehr viel geringer gehalten werden, weil man Containermodule einsparen kann“, sagt Weber. Für die kirchlichen Aktivitäten sei das zwar eine enorme Einschränkung, „aber in so einer Situation müssen einfach alle zusammenhalten.“

Evangelische Kirche Tegernsee: Planung für neues Pfarrzentrum läuft

Währenddessen ist auch die Planung für ein komplett neues Pfarrzentrum am Laufen. Der Bau aus den 1950er-Jahren soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Anzahl der Krippenplätze könnte dann verdoppelt werden. „Aktuell werden die Baupläne mit der Landeskirche abgestimmt“, berichtet Weber. Und auch die Umbau der Emmauskirche in Kreuth für eine Krippengruppe mit zwölf Kindern befinde sich in der Abstimmungsphase mit dem Landratsamt. Die nächsten Planungs- und Finanzierungsschritte will Weber noch heuer angehen.

