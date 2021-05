Corona-Notappell am Tegernsee: Tourismusbeirat schreibt an Regierung - zentrale Forderung

Gähnende Leere herrscht weiterhin in den Biergärten am Tegernsee, hier in Kaltenbrunn. Wegen der hohen Inzidenz dürfen die Gastgeber nicht öffnen.

„Finanziell und moralisch nicht mehr auszuhalten“

von Gabi Werner schließen

Es bleibt bei leeren Betten und der Corona-Zwangspause: Mit einem Notappell wendet sich der Beirat der Tegernseer Tal Tourismus GmbH an die Regierung und fordert sie zum Handeln auf.

Tegernseer Tal – Die Pfingstferien rücken näher, die Tourismusbranche im Landkreis Miesbach verharrt weiter im Stillstand. Die aktuelle Situation, die dem hohen Inzidenzwert geschuldet ist, veranlasste den Beirat der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) am Sonntag zu einem neuerlichen Notappell an Staats- und Bundesregierung. Die zentrale Forderung: Die Möglichkeit zur Öffnung dürfe nicht allein von der Inzidenz abhängig sein.

Corona am Tegernsee: Urlauber wandern nach Italien oder Österreich ab

Laut neuer Einreiseverordnung der Bundesregierung müssen Geimpfte, Genesene und negativ Getestete nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem einfachen Risikogebiet zurückkehren. In Bayern ist Urlaub dagegen nur in Regionen möglich, wo die Inzidenz unter 100 liegt. „Dies stößt beim Beirat der TTT auf äußerstes Unverständnis“, heißt es in einem offenen Brief des Gremiums an Landes- und Bundesregierung.

Die „voll ausgebuchten“ touristischen Betriebe des Tegernseer Tals müssten ihre Buchungen absagen, stattdessen würden die selben Gäste ihren Pfingsturlaub nun in Österreich oder Italien „in Regionen mit höherer Inzidenz“ verbringen. „Dies“, so der Tourismusbeirat, „ist eine finanziell und moralisch nicht mehr auszuhaltende Situation.“

Tegernsee: Tourismusbeirat schreibt an Regierung - Aktuelle Corona-Widersprüche versteht niemand mehr

Der Beirat ist überzeugt, dass eine Öffnung von Hotels, Gastronomie, Einzelhandel sowie Kultur- und Freizeitbetrieben bei der Einhaltung von strengen Schutz- und Hygieneauflagen möglich wäre. Er fordert die Politik daher dringend auf zu handeln. „Die Regeln müssen durchdachter werden. Die aktuellen Widersprüche versteht niemand mehr“, heißt es in der Stellungnahme.

Erst kürzlich hat der Tourismusbeirat eine Stellungnahme veröffentlicht. Lesen Sie hier: Tourismusbeirat: Leidenschaftlicher Appell für Modellregion Tegernseer Tal Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.

gab