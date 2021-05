Seenschifffahrt Tegernsee könnte im Mai starten, sobald Biergärten öffnen - Nachfrage riesig

Der Chef und seine Crew sind bereit: Stephan Herbst, Betriebsleiter der Schifffahrt Tegernsee, will den Linienverkehr wieder aufnehmen, sobald die Außengastronomie öffnet. Das könnte noch im Mai klappen.

Hoffnung auf Saisonstart vor Pfingsten

von Jonas Napiletzki schließen

Die Bayerische Seenschifffahrt am Tegernsee startet, sobald die Biergärten öffnen. Je nach Inzidenzwerten könnte das noch im Mai klappen.

Tegernsee – Jeweils 250 Passagiere passen auf die beiden großen Fahrgastschiffe am Tegernsee – bei schönem Wetter sind oft alle Plätze belegt. Heuer könnte es luftiger zugehen an Deck: Coronabedingt will Stephan Herbst, Betriebsleiter der Tegernseer Seenschifffahrt, nur jeden zweiten Platz vergeben. Noch ist aber auch die 50-prozentige Belegung Zukunftsmusik – der traditionelle Start des Linienverkehrs zu Ostern wurde verschoben. Jetzt gibt es erste Hoffnungsschimmer.

Während die Ausflugsdampfer auf dem Starnberger- und dem Ammersee voraussichtlich bereits am Montag in die neue Saison starten, dauert es am Tegernsee etwas länger. Herbst erklärt: „Weil der Inzidenzwert bei uns noch über 100 liegt und die Außengastronomie noch warten muss, verschiebt sich auch unser Start nach hinten.“

Schifffahrt Tegernsee: Verspäteter Saisonstart wegen Corona - Hoffnung auf Betriebsaufnahme vor Pfingsten

Mit dem Freistaat Bayern sei vereinbart, die Leinen pünktlich zur Biergartenöffnung zu lösen. „Eine freiwillige Regelung“, betont der Betriebsleiter. Als Teil des ÖPNV-Netzes hätten die Schiffe auch schon früher fahren dürfen. „Wir wollen aber keine Infektionen provozieren.“ Während der Corona-Pandemie wurde der Starnberger See Ziel tausender Ausflügler - zum Ärger vieler Anwohner. Auch Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH, sagt: „Ein Betrieb in dieser Zeit wäre unverantwortlich gewesen.“ Die parallele Öffnung zur Gastronomie hält er indes für sinnvoll: „Da verteilen sich die Leute besser.“ Anders hätte es vermutlich an Ostern ausgesehen – ein Zeitpunkt, zu dem es kaum alternative Freizeitmöglichkeiten gab.

Herbst hofft jetzt auf einen Start kurz vor den Pfingstferien. Ob das klappt, ist abhängig von der Inzidenz. Liegt diese fünf Tage unter dem Schwellenwert 100, kann das Landratsamt am sechsten Tag die Öffnung der Außengastronomie beschließen. Am siebten Tag könnte es am Tegernsee dann nicht nur „Prost“, sondern auch „Leinen los“ heißen.

Bayerische Seenschifffahrt koppelt sich an Biergärtenöffnung - Mitarbeiter am Tegernsee vorbereitet

Bis es soweit ist, kümmern sich der Betriebsleiter und seine 17 Kollegen im Fahrdienst um die Vorbereitungen. „Schon Anfang April haben wir die sicherheitsrelevanten Manöver geübt.“ Ob Mann-Über-Bord, Anker setzen, Feuerlöschen, Schiffe per Notsteuereinrichtung bedienen – Herbst sieht seine Crew bestens gerüstet. „Auch wenn der Ernstfall hoffentlich nie eintritt.“

Dass die Nachfrage zu Saisonstart sehr groß sein wird, zeichnet sich jetzt schon ab. „Nahezu täglich rufen uns Kunden an, die wissen möchten, wann es endlich losgeht“, erzählt der Tegernseer Betriebsleiter. Er freut sich, diesen Menschen jetzt eine Perspektive nennen zu können. Lediglich Anfragen zu Hochzeits- oder Firmenfeiern auf den Schiffen – sogenannte Charterfahrten – muss Herbst derzeit noch eine Absage erteilen. „Das geht wegen der Kontaktbeschränkungen noch nicht.“

Er ist trotzdem zuversichtlich, heuer wieder voll durchstarten zu können. „Nach der langen Zeit mit vielen Einschränkungen freuen sich alle darauf – Mitarbeiter wie Fahrgäste.“ Najd Boshi, Kapitänin auf dem Tegernsee, freut sich besonders auf den Start - sie hat einen harten Winter hinter sich. (nap)