Das historische Erbe wahren: Kommunales Denkmalkonzept für Tegernsee

Von: Christina Jachert-Maier

Geschichtsträchtige Gebäude wie die Herzogliche Administration (hinter Vitalia, Bildmitte) erfordern eine besondere Sensibilität bei der Überplanung des Zentralparkplatzes und des Kurgartens. © Thomas Plettenberg

Das historische Erbe zu wahren, gehört zu den Grundsätzen der Stadt Tegernsee. Aber es soll sich auch Neues entwickeln. Damit das Eine in das Andere greift, wird ein Kommunales Denkmalkonzept erstellt.

Tegernsee – Die Stadt Tegernsee sei „ein ganz besonderer Ort mit einem ganz besonderen Erbe“, meinte Kreisbaumeister Christian Boiger. Dem Ziel, dieses Erbe zu bewahren, dient das Kommunale Denkmalkonzept, das der Stadtrat auf Empfehlung Boigers erstellen lassen wird. Um es zu erläutern, war Gerhard Ongyerth vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) zur Sitzung gekommen, Boiger begleitete ihn. Am Ende entschied das Gremium mit 13:3 Stimmen, den Auftrag für die Planung des Konzepts öffentlich auszuschreiben. Für die Kosten gewährt der Freistaat 60 Prozent Zuschuss.

Dass die Stadt gerade jetzt mit Unterstützung des BLfD ein Denkmalkonzept erstellen lässt, liegt in erster Linie daran, dass der Bereich Kurgarten und Zentralparkplatz neu überplant wird. In direkter Nachbarschaft befinden sich geschichtsträchtige Gebäude wie die Herzogliche Administration. „Wir haben das aufgegleist, weil uns das Thema in der Planung einholen wird“, erklärte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU).

Dokumentation des Ist-Zustands

Basis des Konzepts ist eine Dokumentation des Ist-Zustands. Das Untersuchungsgebiet umfasst die Bereiche von der Hoffischerei über die Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsareal sowie entlang des Seeufers ab der Münchner Straße und Hochfeldstraße bis zum ehemaligen Kloster. Aus der Bestandsaufnahme sollen sich im Dialog aller Beteiligten Handlungsempfehlungen für die weitere Stadtentwicklung ergeben, vor allem was die Bereiche Herzogliche Administration, Horn-Grundstück, Rosenstraße und das Bahnhofsareal angeht. „Wir möchten Denkmäler haben, die belebt sind und geliebt werden“, machte Boiger deutlich.

Das historische Erbe Tegernsees mit der Klosteranlage ist bereits gut erforscht. Insgesamt 75 Denkmäler sind im Stadtgebiet erfasst. „Aber es geht darum, wie man mit ihnen umgeht“, meinte Ongyerth. Ziel der Dokumentation sei es, das historische Vermächtnis „auf den Punkt“ zusammenzubringen und den Handlungsbedarf zu ermitteln.

Handlungsbedarf im Dialog ermitteln

Dies solle nicht nur Sache der Experten vom Planungsbüro sein, sondern im Dialog mit den Tegernseern selbst geschehen. Hilfreich, so Ongyerth, wäre ein Lenkungsausschuss. Die Arbeit an dem Konzept dürfte nach seiner Kalkulation etwa ein Jahr lang dauern.

Ein Zeitraum, der Michael Bourjau (FWG) angesichts der anstehenden Entscheidungen zu Kurgarten und Zentralparkplatz sehr lang erschien. „Das macht mich unruhig“, meinte Bourjau. Je nach Planungsbüro reiche vielleicht auch ein halbes Jahr, meinte Ongyerth. Kreisbaumeister Boiger wiederum empfahl, einem „Konzept von solcher Bedeutung“ die nötige Zeit zu gönnen.

Zweifel am Nutzen des Konzepts

Andreas Obermüller (FWG) zweifelt stark am Nutzen des Konzepts. Das koste wieder „einen großen Brocken Geld“, dabei sei es der Stadt auch bisher schon gelungen, ihr kulturelles Erbe zu erhalten. Zudem befinde sich der größte Teil der Denkmäler, wie etwa die Herzogliche Administration, in Privateigentum, so Obermüller.

Mit dem Denkmalkonzept greife die Stadt nicht in die Lebensentwürfe der Eigentümer ein, hielt Ongyerth entgegen. Es gehe allein um den rechtlichen Rahmen, ergänzte Kreisbaumeister Boiger. Das Konzept helfe, Bebauungspläne zu schärfen – zum Beispiel, wenn die Stadt das Thema Parken angehe. „Es ist eine Grundlage für unser Stadtentwicklungskonzept“, machte Bürgermeister Hagn deutlich.

Die Mehrheit des Stadtrats musste Hagn vom Nutzen des Konzepts nicht überzeugen. Thomas Mandl (SPD) erinnerte an die 2014 beschlossenen Tegernseer Leitsätze, die unter anderem die Bewahrung des historischen Erbes zum Inhalt haben: „Die Leitsätze nehmen uns die Entscheidung schon ab.“

