Gestrandete Urlauber, verzweifelte Autobesitzer: Das sind die Folgen des Unwetters am Tegernsee

Von: Gerti Reichl, Gabi Werner

Durch den Einschlag der teils tennisballgroßen Hagelkörner gingen vielerorts die Dachplatten zu Bruch, so wie hier auf einem Gebäude im Rottacher Ortsteil Kühzagl. © Privat

Nach dem Unwetter vom Samstag wird allmählich das Ausmaß der Schäden deutlich. In vielen Bereichen gibt es Betroffene, bei Versicherungen und Autohäusern steht das Telefon nicht still.

Tegernseer Tal – Am Montag (28. August) war das Aufräumen am Tegernsee in vollem Gange. Der Dauerregen erschwerte die Arbeiten. Bange Blicke richteten sich auch auf die im Laufe des Tages steigenden Pegelstände der Bäche, Zuflüsse und des Tegernsees selbst.

Kaputte Autos. Viele Urlauber sind am Tegernsee gestrandet

Im Tegernseer Tal sind aufgrund des Unwetters viele Urlauber gestrandet. Weil die Autos völlig zerstört sind, konnten sie nicht wie geplant ihre Heimreise antreten. „Es wurden zahlreiche Meldescheine nach Anfrage der Gastgeber entsprechend verlängert“, berichtet Christoph Schempershofe von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Zudem seien bei den Tourist-Infos zahlreiche Anfragen von Gästen eingegangen, die Hilfe bei der Suche nach Autowerkstätten wegen ihrer zerborstenen Scheiben benötigten. „Hier unterstützen die Kollegen natürlich gerne“, sagt Schempershofe.

Dass betroffene Urlauber derzeit viel praktischen und seelischen Beistand benötigen, weiß auch Anastasia Stadler vom Webermohof in Rottach-Egern. „Manche sind nahe am Nervenzusammenbruch“, sagt die Vermieterin. Drei superschöne Wochen hätten Stammgäste bei ihr verbracht, kurz vor der Abreise wurde das Auto der Familie vom Hagel zerstört. „Da ist es wichtig, eine pragmatische Lösung zu finden“, sagt Stadler. Sie half bei der Suche nach einer alternativen Unterkunft, das Auto wurde sicher untergestellt, bis es repariert oder abgeschleppt werden kann.

„Land unter“ im Autohaus Unterberger in Bad Wiessee

„Hier ist Land unter“, muss Alexandra Kathan, After-Sales-Leiterin im Autohaus Unterberger in Bad Wiessee, einräumen. Damit meint sie nicht nur den BMW- und Mini-Fuhrpark auf dem Firmengelände, der am Samstag beschädigt wurde. „Wie groß hier der Schaden ist und wie viele Fahrzeuge betroffen sind, können wir noch gar nicht sagen“, so Kathan. Das Telefon stehe nicht still, dazu kämen Kunden, die ihr Fahrzeug einfach auf dem Firmengelände abstellen in der Hoffnung auf eine schnelle Reparatur. Sie appelliert an alle Kunden, gerade davon Abstand zu nehmen. Kathan: „Wir haben einfach keinen Platz und keine Kapazitäten mehr.“ Sie verspricht: „Wir schauen alles der Reihe nach an. Urlauber werden allerdings priorisiert.“ Heckscheiben könnten auf die Schnelle abgeklebt werden, und auch mit einer beschädigten Frontscheibe könne man noch fahren. „Sie fällt nicht gleich ins Auto“, beruhigt die Kundenbetreuerin.

Versicherung rät: Um die nötigsten Reparaturen sofort kümmern

Gleich am späten Samstagnachmittag, als Hagel- und Sturmwalze durch waren, begann für Andreas-Michael Maier (55), Generalvertreter der Allianz-Versicherung in Tegernsee, der Stress. „Ich bin gleich los zu meinen Kunden, um die Schäden aufzunehmen und zu dokumentieren“, berichtet Maier. Über hundert Schadensfälle an Gebäuden und Autos seien bei ihm allein bis Montagfrüh aufgelaufen. Was Schäden am Auto betrifft, so rät er seinen Kunden Folgendes: Um die Reparatur von Schäden an Windschutzscheiben oder um Reparaturen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs nötig sind, sollte man sich sofort kümmern und Termine vereinbaren. Rechnungen müssen natürlich nachträglich vorgelegt werden. „Alles andere wie Dellen kann warten“, sagt Maier. Übernommen werden Schäden über die Teilkasko, „dabei gibt es auch keine Rückstufung“. Bei Gebäudeschäden rät er: dringend nötige Reparaturen sofort erledigen lassen und Rechnung bei der Versicherung vorlegen.

Baustoffzentrum Stang bediente die Kunden auch am Sonntag

„Die Kunden fanden es toll, dass wir so schnell reagiert und am Sonntag geöffnet hatten“, sagt Loreén Hilmes, Assistentin der Geschäftsleitung im Moosrainer Baustoffzentrum Stang. Über Social Media hatte das Unternehmen die Nachricht von der schnellen Geschäftsöffnung verbreitet – und offenbar viele dankbare Geschädigte, überwiegend aus der Umgebung, erreicht. Gefragt waren demnach auch gestern noch vor allem Abdeckplanen und Ziegel, „einfach alles rund ums Dach oder um Autos“.

Auch im Wiesseer Rathaus gingen Dachfenster zu Bruch

Bürgermeister Robert Kühn, seine Vertreterin Birgit Trinkl und Geschäftsleiter Hilmar Danzinger eilten nach der Hagelwalze ins Rathaus. „Vier Dachfenster und vier weitere seitliche Fenster gingen zu Bruch“, berichtet Kühn, der selbst Hand anlegte und Scherben zusammenkehrte. Dass örtliche Handwerker sogleich ihre Hilfe anboten und die Schäden notdürftig repariert wurden, davon ist Kühn „begeistert“. Auch in der Grundschule, so Kühn, seien Fenster zu Bruch gegangen. „Der Schaden wird noch begutachtet.“

Heftiger Hagel hat selbst die Tegernsee Schifffahrt nicht verschont

Normalerweise können Unwetter wie Stürme den Schiffen der Tegernsee Schifffahrt nicht viel anhaben. „Dafür sind sie locker ausgelegt“, sagt Betriebsleiter Stephan Herbst. Die mächtigen Hagelkörner jedoch haben selbst die Flotte auf dem Tegernsee nicht zur Gänze verschont. Bei der MS Gmund – einem der kleinen Fahrgastschiffe – gingen während der Fahrt zwei Scheiben zu Bruch. Etwa eine Handvoll Fahrgäste war zu dieser Zeit laut Herbst an Bord. „Die waren aber nicht in Gefahr“, sagt er.

Wildtiere waren dem Hagelschauer schutzlos ausgeliefert

Dass der Hagel für Wildtiere eine tödliche Gefahr werden kann, zeigt ein Fall aus dem Tölzer Nachbarlandkreis. Dort seien am Samstag zahlreiche Rehe von den Eisgeschossen erschlagen worden, berichtet Johanna Ecker-Schotte, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal. Bisher seien ihr solche Vorfälle aus dem Landkreis Miesbach nicht bekannt. Sie hat aber die hiesigen Jäger dazu aufgerufen, in ihren Revieren nach möglicherweise verletzten Tieren Ausschau zu halten. „Wir können entsprechende Tierärzte vermitteln“, sagt Ecker-Schotte. Immerhin sei das Wild ebenso wie Enten auf dem See dem Hagel schutzlos ausgeliefert.

Und wie steht es um die Nutztiere, speziell das Vieh auf der Alm? „Jede Alm hat Bäume oder ein Waldstück mit dabei“, sagt Bezirksalmbauer Anton Maier. Die Kühe würden das drohende Unwetter schon frühzeitig wittern und sich dann rechtzeitig einen schützenden Unterstand suchen. Bislang sei ihm nichts davon bekannt, dass Tiere bei dem Hagel am Samstag zu Schaden gekommen seien. Maier selbst war nach einer Hochzeit noch kurz vor Beginn des Unwetters mit seiner Kutsche unterwegs und hat es gerade so rechtzeitig zurück auf den heimischen Hof in Ellmau geschafft. Einen Hagelschauer wie diesen, sagt der Landwirt, „habe ich noch nie erlebt“.

Auch im Schlierach-Leitzachtal sind die Schäden immens.

