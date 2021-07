DAV-Sektion jetzt mit zentraler Anlaufstelle

UMZUG - Neuer Standort im Haus des Gastes birgt Vorteile – Tourenprogramm nimmt Fahrt auf

Anfang Juli hat der Verein seine neue Heimat im Haus des Gastes in Tegernsee – direkt neben der Tourist-Info (TI) – bezogen. Die zentrale Lage hat viele Vorteile und bringt auch mehr Publikumsverkehr mit sich. Überhaupt hat das Leben bei der DAV-Sektion nach dem Corona-Stillstand jetzt wieder Aufschwung genommen.

Tegernsee - Erst seit wenigen Wochen sind DAV-Geschäftsstellenleiterin Caro Machl und ihre beiden Kolleginnen an der Hauptstraße in Tegernsee präsent, doch das Zusammenspiel zwischen Alpenverein und Tourist-Info hat sich bereits bewährt. Gäste, die sportlich ambitionierter sind und in den Bergen hoch hinaus wollen, können sich beim DAV mit detailliertem Kartenmaterial und fachlichen Tipps versorgen lassen. „Was die TI nicht beantworten kann, leitet sie an uns weiter, und umgekehrt“, erzählt Machl. Viele, die den Weg in die neue Geschäftsstelle finden, wollen sich zudem über eine Mitgliedschaft beim DAV schlau machen. Wo kann ich mich anmelden? Welche Leistungen sind inklusive? Fragen, die Machl und ihre Kolleginnen gerne beantworten.

Dass der Outdoor- und Bergsport in Corona-Zeiten boomte, ist hinlänglich bekannt. Auf die Mitgliederzahl bei der Tegernseer Sektion hat dieser Trend aber nicht eins zu eins durchgeschlagen. Zwar registrierte der Verein mit dem Vorsitzenden Rainer Toepel an der Spitze auch 2020 einen Mitgliederzuwachs, allerdings fiel der mit drei bis vier Prozent geringer aus als in den Jahren zuvor. Machl erläutert die Krux an der Sache: Zwar seien während der Pandemie mehr Leute in den Bergen unterwegs als sonst – allerdings seien darunter viele Unerfahrene, die ursprünglich kaum Berührungspunkte mit den Bergen gehabt hätten. „Da gab’s schon ein paar Defizite hinsichtlich der Aufklärung“, meint Machl. Eine Mitgliedschaft beim DAV birgt da viele Vorteile. Neben einem umfangreichen Versicherungsschutz und Vergünstigungen auf den diversen Alpenvereinshütten gibt’s für die Mitglieder die Möglichkeit, an Ausbildungen teilzunehmen oder sich den geführten Touren der einzelnen Sektionen anzuschließen.

DAV mit neuer Geschäftsstelle in Tegernsee: Auch Tourenprogramm nimmt Fahrt auf

Nachdem im Lockdown kaum etwas möglich war, hat das DAV-Tourenprogramm in Tegernsee mit Beginn des Juni wieder an Fahrt aufgenommen. Vor allem Bergwanderungen, Hoch- und Klettersteigtouren werden bis in den Herbst hinein angeboten – und von den Bergfreunden auch gut angenommen, wie Machl berichtet. Auch sie selbst leitet Bergtouren, hierzulande und in Österreich. Bei Hüttenübernachtungen sind natürlich weiterhin die aktuellen Corona-Maßgaben zu beachten – „aber da sind alle Teilnehmer sehr verständig“, sagt Machl.

Mit der neuen Geschäftsstelle, die zuvor in kleineren Räumlichkeiten in der Rosenstraße untergebracht war, hat die DAV-Sektion Tegernsee nun ein Zuhause, das allen Ansprüchen gerecht wird. Nicht nur das Büro an sich, auch das Archiv der Sektion und die Werkzeuge für den Wegebau lagern nun hier. „Es ist alles unter einem Dach“, freut sich Caro Machl.

Neue DAV-Geschäftsstelle in Tegernsee: Das sind die Öffnungszeiten

Die Geschäftsstelle im Haus des Gastes hat montags von 18 bis 20 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Tourenprogramm der Sektion findet sich auf der Homepage www.dav-tegernsee.de. Eine Anmeldung ist hier auch online möglich.

