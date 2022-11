Defekter Hublift zum Barocksaal - für Direktor unerklärlich

Von: Gerti Reichl

Warum dieser Hublift zum Barocksaal streikte, kann sich Direktor Werner Oberholzner nicht erklären. © TP

Ausgerechnet, als ihn der ehemalige Landkreis-Behindertenbeauftragte Anton Grafwallner benutzen wollte, streikte der Hublift zum Barocksaal. Für den Direktor des Gymnasiums unerklärlich.

Tegernsee – Das war wirklich ausgesprochenes Pech: Der ehemalige Behindertenbeauftragte Anton Grafwallner (74) wollte am Festabend zum 50-jährigen Bestehen der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) teilnehmen. Doch ausgerechnet er, der selbst im Rollstuhl sitzt und sich stets für Belange von Menschen mit Handicap einsetzt, musste wieder den Heimweg antreten. Grund: Der barrierefreie Hublift zum Barocksaal funktionierte nicht.

Hublift zum Barocksaal defekt: Auch die Handkurbel half nichts

Nach dem Wochenende, als der erste Ärger verflogen war, tippte Grafwallner dennoch eine E-Mail, unter anderem an Landrat Olaf von Löwis, um auf das Malheur hinzuweisen. Man habe sich sehr bemüht, den Lift in Betrieb zu nehmen, sogar mit einer kleinen Handkurbel, hält Grafwallner darin den bedauerlichen Vorfall fest. „Zwecklos, so blieb uns nichts anderes übrig, als enttäuscht und frustriert wieder nach Hause zu fahren.“ Für ihn liege hier ein „typischer Systemfehler in der Servicekette“ vor, schreibt Grafwallner und bezieht sich auf eine Vereinbarung, wonach offenbar nur autorisierte Personen den Lift bedienen dürften.

Für Gymnasiums-Direktor Werner Oberholzner ist der Vorfall höchst bedauerlich. Er kann sich auch nicht erinnern, dass der Lift jemals nicht funktioniert hat. „Ich weiß, dass unser Hausmeister noch kurz vorher den Hublift auf seine Funktionsfähigkeit überprüft hat, was er im Übrigen regelmäßig macht“, erklärt Oberholzner. Für Veranstaltungen im Barocksaal und außerhalb der Arbeitszeit des Hausmeisters sei eine externe Person zuständig. Warum der Aufzug nun ausgerechnet zur SGT-Veranstaltung nicht funktioniert hat, sei bisher noch noch nicht herauszufinden gewesen.

Defekter Hublift zum Barocksaal: Direktor verspricht: „Das kommt nicht mehr vor“

Den Hublift zum Barocksaal gibt es seit 2017. Er war damals als Maßnahme des Landkreises mit 22 000 Euro von der Regierung von Oberbayern bezuschusst worden, bei Gesamtkosten von rund 60 000 Euro. Für den Hublift musste sogar ein Klassenzimmer geopfert werden. Das Gymnasium verfügt – neben zwei rollstuhlgerechten Toiletten – über einen weiteren Aufzug, der vom Erdgeschoss in alle Stockwerke führt. Behinderten, die in den Barocksaal wollen, ist er jedoch keine Hilfe, denn sie müssen zusätzlich ein paar Treppenstufen überwinden. Deshalb wurde der Hublift gebaut. „Das Problem ist bei uns angekommen“, räumt Oberholzner ein. „Ich kann so gut wie versichern: Das kommt nicht mehr vor.“

