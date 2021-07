Tegernseer Landhaus wird umgebaut - Denkmalschutz ist berücksichtigt

Das denkmalgeschützte Haus an der Seestraße in Tegernsee darf umgebaut werden.

Wohnung in Landhaus wird zu Seminar- und Büroräumen

Tegernsee – Das stattliche Landhaus an der Seestraße 49 in Tegernsee steht unter Denkmalschutz. Jetzt sind verschiedene Baumaßnahmen dort geplant, die den Mitgliedern des Bauausschusses zur Abstimmung vorlagen.

Wie Bauamtsleiterin Bettina Koch bei der Sitzung erläuterte, soll das bisher als Wohnung genutzte Erdgeschoss in Seminar- und Büroräume sowie gewerbliche Fläche umfunktioniert werden. Im südöstliche Bereich ist zudem ein Wintergarten geplant, am bestehenden südwestliche Balkon ist eine Schallschutzverglasung geplant, auch sind in Anlehnung an das historische Vorbild diverse Einfriedungen und ein Eingangstor geplant sowie weitere Umbauten. Die Maßnahmen seien allesamt mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen, informierte Bettina Koch. Auch würden 14 Parkplätze nachgewiesen, was ausreichend sei.

Die Mitglieder waren mit dem Antrag einverstanden. Im Beschluss hielten sie jedoch fest, dass die Bewirtung auf die Seminarteilnehmer beschränkt sein soll. Das drei Grad flache Dach des Wintergartens wurde aus Gründen des Denkmalschutzes erlaubt. Die Höhe der Zäune und Tore wurde auf 1,40 Meter beschränkt, wie dies auch in der Tegernseer Gestaltungssatzung vorgesehen ist.

