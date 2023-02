Nachbarklagen gegen Westerhof-Neubau in Tegernsee abgelehnt: „Der Bauherr könnte anfangen“

Noch kein Zeitplan für Neubau

Zwei Nachbarklagen gegen den geplanten Neubau des Hotels Der Westerhof wurden abgelehnt. Eigentümer Andreas Greither könnte also loslegen – eigentlich.

Tegernsee – Der Bau-Boom am Tegernsee beschert der Region gleich mehrere Hotels. Während etwa in Bad Wiessee mit dem „Seegut am Tegernsee“ (Investor: Thomas Strüngmann) oder in Rottach-Egern mit dem „Severins“ (Investor: Kurt Zech) konkret begonnen wurde, befinden sich weitere Projekte noch in der Warteschleife – das „Almdorf“ (Tegernsee), das Bachmair am See (Rottach-Egern) oder das „Barefoot-Hotel“ (Bad Wiessee). Auf sich warten lässt auch der neue Westerhof am Ende der Olaf-Gulbransson-Straße in Tegernsee.

Seit 13 Jahren ist vom Abriss des bestehenden Hotels die Rede und vom Neubau eines Fünf-Sterne-Gesundheitshotels mit 270 Betten, Personalzimmern, Chalets und Wellnessbereich im terrassierten Hang. Dass das Mega-Vorhaben noch nicht gebaut wird, ist den Anliegern in der Olaf-Gulbransson-Straße nur recht. Sie pflastern den Weg seit Jahren mit Klagen auf verschiedenen Ebenen.

Fünf Normenkontrollklagen sind anhängig

Wie Andreas Spiegel, Pressesprecher des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH), auf Nachfrage berichtet, sind fünf Normenkontrollklagen gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nummer 52 „Westerhof“ beim BayVGH noch anhängig. Über zwei Nachbarklagen gegen die Baugenehmigung – es waren Anträge auf Zulassung einer Berufungsklage – ist nun ebenfalls entschieden: Sie wurden abgelehnt. „Mit der Ablehnung wurden die Urteile des Verwaltungsgerichts München rechtskräftig“, betont der VGH-Sprecher.

„Die Baugenehmigung ist rechtskräftig“

Was das im Klartext bedeutet, erklärte die Tegernseer Bauamtsleiterin Bettina Koch jüngst den Mitgliedern des Bauausschusses, als Marcus Staudacher (Grüne) das Thema Westerhof am Rande der Sitzung ansprach. „Die Baugenehmigung ist rechtskräftig, der Bauherr könnte anfangen“, sagte Koch und erklärte weiter, dass der VGH ihres Wissens nach aufgrund der rechtskräftigen Baugenehmigung die weitere Bearbeitung der Normenkontrollklagen bis zum Jahr 2025 zurückgestellt habe.

Die Klagen gegen den Bebauungsplan, fügte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) hinzu, hätten keine aufschiebende Wirkung, „sollte aber vom Bauherrn eine Tektur eingereicht werden, dann müssten die Würfel neu gerollt werden, und das Gericht würde sich wieder einschalten.“ Hagn spielte damit auch auf die bei der Sitzung abgeschmetterten Änderungswünsche zum Almdorf an (wir berichteten).

Sorge wegen Hangrutsch

Marcus Staudacher ging es eigentlich um ein geologisches Gutachten, das Bauherr Andreas Greither schon 2018 vorgelegt hatte. Nach Ansicht Staudachers hätte sich die Situation inzwischen geändert, das habe der Hangrutsch im Jahr 2020 an der Neureuth gezeigt. Er befürchtet, die Stadt könne in Haftung genommen werden, sollte es auch beim Westerhof-Projekt zu Problemen kommen. „Brauchen wir ein eigenes Gutachten? Sollten wir nicht auf Ergebnisse unseres Sturzflutrisiko-Managements warten?“, wollte Staudacher wissen.

Es habe sich um einen vereidigten Gutachter gehandelt, die Haftung der Stadt sei also ausgeschlossen, wies Hagn die Befürchtung zurück. Der Neureuth-Hangrutsch sei zudem in einem anderen geologischen Bereich passiert. Das Landratsamt Miesbach, war Hagn überzeugt, hätte im Falle eines Zweifels am Gutachten die Baugenehmigung nicht erteilt.

Das sagt der Bauherr

Wann Andreas Greither seine Pläne verwirklicht, bleibt offen. „Juristisch liegt die Baugenehmigung vor, aber sie gilt faktisch erst, wenn der Ausbau der Olaf-Gulbransson-Straße abgeschlossen ist. Das besagt der städtebauliche Vertrag“, sagt Greither auf Nachfrage. Er rechne damit, dass der Ausbau noch bis Ende dieses Jahres dauern werde. „Und dann erst tickt die Uhr für die Ausführung. Innerhalb von sieben Jahren muss ich bauen“, so Greither.

Ob es überhaupt dazu kommt? „Vor meinem 100. Geburtstag will ich es geschafft haben“, sagt der 75-jährige Unternehmer mit scherzhaftem Unterton. Dass er angesichts aktueller Entwicklungen das Projekt nochmals sorgfältig auf den Prüfstand stellt, will er nicht ausschließen.