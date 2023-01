Der Beginn eines ereignisreichen Jahres in Tegernsee - Großer Dank an Vereine

Von: Alexandra Korimorth

Reger Austausch beim Neujahrsempfang: (v.r.) Bürgermeister Johannes Hagn mit Stadtrat Florian Kohler und Kulturmanagerin Birgit Halmbacher. © tp

Eröffnungen, Einweihungen und eine ganze Reihe an Jubiläen: Tegernsee steht ein ereignisreiches Jahr 2023 ins Haus. Die Atmosphäre beim Neujahrsempfang war dennoch äußerst entspannt.

Tegernsee – Rund 70 Gäste, darunter Vereinsvorstände, Gastgeber, Unternehmer, Kulturschaffende und Stadträte, waren ins Quirinal nach Tegernsee gekommen, um nach zweijähriger Pause, in der der traditionelle Neujahrsempfang coronabedingt nicht stattfinden konnte, gemeinschaftlich ins neue Jahr zu starten. Dass 2023 ein ganz besonderes Jahr werden würde, machte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) in seiner kurzen Ansprache deutlich. Er gab einen Ausblick auf die anstehenden und auch nachzuholenden Feierlichkeiten und Jubiläen: 250 Jahre Kantorei Tegernsee, 50 Jahre Palestrina Motetten Chor, 20 Jahre Bergfilm Festival, 50 Jahre Tegernseer Woche, 70 Jahre Tegernseer Tal Verlag, 125 Jahre Tegernseer Volkstheater, 60 Jahre DLRG und schließlich: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tegernsee.

„Tegernsee lebt von den Vereinen“

Dabei machte Hagn deutlich, welch hohen Stellenwert die 52 Ortsvereine für die Stadt mit ihren 3900 Erstwohnsitzen habe. „Tegernsee lebt von den Vereinen. Jeder hier“, und dabei deutete er auf die Anwesenden, „ist in drei bis fünf Vereinen Mitglied.“ Zu jedem Ereignis, auf das er näher einging, stellte der Bürgermeister namentlich auch immer die entsprechenden Verantwortlichen vor, sodass man sich anschließend gezielt den richtigen Gesprächspartner suchen konnte, um die eine oder andere Veranstaltung oder Kooperation aufs Gleis zu setzen. Unter den Besuchern waren beispielsweise Vertreter des Marriott-Hotels Caro & Selig, das am 1. März eröffnet.

Neues Feuerwehrhaus wird eröffnet

Hagn freute sich, dass heuer auch das neue Feuerwehrhaus fertiggestellt werde und dass man die Wehr durch Ausbildungen und Material auch für die neuen, durch die Klimakrise verursachten Herausforderungen rüsten konnte. Zudem werde die Therapiehalle der Orthopädischen Klinik eingeweiht, „und auch beim Ruderclub können wir den Deckel drauf machen“. Für den Liederkranz warb Hagn um Unterstützung, da diesem die Sänger ausgingen, und auch für die Sportvereine brach er eine Lanze. Der Wegfall der Dreifachturnhalle bringe große Herausforderungen für den Sport mit sich, speziell für den Volleyball-Club und den Eissport-Club, auf dessen Eisfläche aktuell Schulsport stattfinde. In der Dreifachhalle seien 192 Geflüchtete untergebracht. Damit sei sie voll. Hagn dankte unter Applaus den Vertretern des Helferkreises, der die Geflüchteten in der Turnhalle und auch die 48 Bewohner im Bastenhaus so großartig und herzlich betreue: „Ohne den Helferkreis hätten wir die größten Probleme.“ In Richtung Regierung meinte Hagn: „Deutschland verlässt sich immer noch sehr stark auf Privatinitiativen.“

Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel

Dem Wohnungsmangel sowie dem damit einhergehenden Personalmangel – etwa bei der Kinderbetreuung, in der Pflege und im Service –begegnet Tegernsee gemeinschaftlich. Die Stadt habe die seit 2014 mit der Zweitwohnungssteuer eingenommenen zehn Millionen Euro in Wohnungsbau investiert, berichtete der Bürgermeister. Neben den Unternehmen am Ort wie dem E-Werk und der Brauerei, die Betriebswohnungen bauten und bereitstellten, sorgten mittlerweile auch einige Hotels für Personalwohnungen.

Auch das Defizit an Kinderbetreuungsplätzen konnte dank Pfarrer Martin Weber behoben werden. Ein Container schafft hier vorübergehend Abhilfe. Dafür dankte der Bürgermeister dem Initiator sehr. Ebenso wie der Leiterin der Seesauna, Daniela Hidalgo. Bis auf einen Koch fehlt es auch hier nicht an Personal. Im Gegenteil: Mit elf Neuzugängen sei Vollbetrieb gewährleistet. Daran könne auch die Energiekrise nichts ändern, meinte Bürgermeister Hagn mit Blick auf die Versorgung durch das E-Werk und die Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft, die künftig Tegernseer Energiegesellschaft heißen soll. Mit den Worten „Dieses Jahr ist viel zu tun“ überließ der Bürgermeister die Gäste dem Austausch und dem Netzwerken, das sich bei Häppchen und Getränken noch bis in den späten Abend hinzog.