Der große Ansturm auf die Schwimmkurse

Von: Gabi Werner

Einen Platz in einem Schwimmkurs zu ergattern, ist derzeit Glückssache. Auch im Tegernseer Tal können die Rettungsorganisationen den Bedarf nicht decken. © epd

Bald beginnt die Badesaison am Tegernsee. Doch die Anzahl der Kinder, die noch nicht schwimmen können, dürfte nach zwei Jahren Corona besonders hoch sein. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist riesig – und kann auch im Tegernseer Tal bei Weitem nicht gedeckt werden.

Tegernseer Tal – Florian Mengele ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder weiterhin ordentlich schwimmen lernen. „Wenn man an einem See lebt, ist das essenziell – fast schon lebenswichtig“, sagt der Technische Leiter der DLRG Tegernsee. Sein Ortsverband werde deshalb im Hochsommer wieder versuchen, einige Schwimmkurse für Anfänger zu organisieren. Am liebsten sollen sich die über den Landkreis verteilen – „wir wollen das möglichst niederschwellig gestalten“, meint Mengele.

Leichter gesagt als getan. Seit in Bad Wiessee der Badepark seine Pforten geschlossen hat, fehlt es den Rettungsorganisationen eklatant an Kurs- und Trainingsmöglichkeiten. Sie sind darauf angewiesen, Zeiten im Batusa in Holzkirchen oder im Tölzer Hallenbad zu ergattern. In Einzelfällen dürfen sie auch die Hallenbäder von Hotels nutzen. Für das Training des eigenen Nachwuchses steht jetzt – im Sommer – zudem das Rottacher See- und Warmbad zur Verfügung.

Schwimmkurse am Tegernsee: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Ausreichend ist das nicht. Die Rettungsorganisationen wie Wasserwacht und DLRG rechnen für heuer mit einen großen Ansturm auf die Schwimmkurse. „Die Nachfrage war schon im vergangenen Jahr gigantisch“, berichtet Mengele. Für die Kurse gilt also: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Auch Caroline Amann von der DLRG Gmund glaubt, dass man die Nachfrage bei Weitem nicht decken können wird. Zum Problem der fehlenden Schwimmbäder gesellt sich das der ehrenamtlichen Helfer, deren Anzahl und Möglichkeiten ebenfalls beschränkt sind. „Das ist schon ein bisserl Action“, sagt Amann über die Organisation der Anfänger-Schwimmkurse, die ebenfalls für den Sommer geplant sind.

DLRG Gmund trainiert in Bad Tölz

Gesichert ist beim Ortsverband derweil das Training für den eigenen Nachwuchs. Seit Herbst vergangenen Jahres darf die Gmunder DLRG mit ihren Kindern und Jugendlichen im Tölzer Hallenbad Übungseinheiten absolvieren. Auch hier wird Breitensport abgedeckt. Vom Seepferdchen bis zu den folgenden Schwimmabzeichen kann der DLRG-Nachwuchs seine Fähigkeiten ausbauen, wie Amann berichtet. Auch im Warmbad Rottach-Egern hat die Gemeinde wieder Trainingszeiten zur Verfügung gestellt. „Das ist echt großzügig“, sagt die DLRG-Sprecherin.

Auch in ihren Augen ist es „Ziel Nummer eins“, dass die Kinder in der Region sicher schwimmen lernen. Bisher, so weiß Amann von den Wachdiensten in Kaltenbrunn, tummelten sich nur vereinzelt Leute im 13 Grad kalten Wasser des Tegernsees. Doch schon bald wird es wieder vor Schwimmern und Wassersportlern wimmeln – und ein Sturz vom SUP-Brett oder auch nur von der Luftmatratze sei dann schnell mal passiert.

Neben der DLRG werden im Sommer auch wieder die Wasserwacht-Ortsgruppen rund um den See gefordert sein. Ihr Augenmerk liege vor allem darauf, „die eigene Jugend fit zu kriegen“, wie der Kreisvorsitzende der Wasserwachten, Alexander Schwarz, erklärt. Auch er nennt die fehlenden Hallenbäder als „Hauptproblem“ – mit den Anfänger-Schwimmkursen stoße man somit automatisch an die Grenzen.

Schwimmkurse für Kinder aus Bad Wiessee: Hoffen auf das Angebot von Hoteliers

Die Wasserwacht Bad Wiessee will sich dennoch darum bemühen, weiterhin ihre gewohnten Schwimmkurse in Kooperation mit dem örtlichen Kindergarten abzuhalten. „Es ist extrem, was da an Nachfrage herrscht“, sagt Vorsitzender Thomas Mielke. Durch zwei Jahre Pandemie dürften die Wartelisten noch länger geworden sein. Schon im vergangenen Herbst/Winter hatte die Ortsgruppe deshalb – trotz Corona-Einschränkungen – zwei Kurse für kleine Nachwuchsschwimmer aus dem Kindergarten und der Grundschule angeboten. Mit der Örtlichkeit hatte die Wasserwacht damals großes Glück: Ein Wiesseer Hotelier hatte sein Schwimmbad bereitgestellt. Mielke hofft, dass es auch heuer im Herbst ein solches Angebot geben wird, damit im Oktober wieder ein Kindergartenkurs stattfinden kann.

Von dem großen Ansturm auf die Schwimmkurse kann auch Silvana Wetzel ein Liedchen singen. Mit ihrer in Bad Tölz ansässigen Schwimmschule Oberland gibt Wetzel, die auch Mitglied bei der Rottacher Wasserwacht ist, derzeit Anfänger-Kurse im Warmbad in Rottach-Egern. Die Kurse seien allesamt ausgebucht, die Nachfrage groß. Im August werde sie deshalb gemeinsam mit einer Kollegin von der Wasserwacht noch einen Zusatztermin anbieten. Wie oft sie derzeit am Beckenrand steht? „Täglich außer am Wochenende“, sagt Wetzel.

