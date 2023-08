Der Tegernseer Heiltumsschatz ist aufpoliert - Mit der Rückkehr dauert‘s noch

Von: Christina Jachert-Maier

Mit feiner Hand restauriert Veronika Disl eine besonders kostbare Tegernseer Reliquie. Es handelt sich um den in Samt gefassten Schädel der Johanna. © Robert Kiderle

In der alten Abt-Sakristei der Tegernseer Kirche St.Quirinus stapelten sich Schätze aus Klosterzeiten. Vor nun zehn Jahren wurde die wohl wertvollste Rumpelkammer Oberbayerns geräumt. Viele der Kostbarkeiten sind inzwischen restauriert – und warten auf die Rückkehr nach Tegernsee.

Tegernsee – Im Jahr 1429 ließ sich Kaspar Airndorfer, Abt des Tegernseer Klosters, eine eigene Sakristei in St.Quirinus bauen, mit reich verzierten Gewölben. Später wurde sie mitsamt des Psallierchors, heute im Besitz der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, vom Kirchenraum abgetrennt. Im Lauf der Jahrhunderte dienten die gotischen Sakristeien – es gibt deren zwei – als Abstellraum für Kirchenschätze. Historiker Roland Götz sprach 2013 von der „kunsthistorisch wertvollsten Rumpelkammer Oberbayerns“. Sie beherbergte die Rippe des Heiligen Korbinian, viele andere Reliquien, Leuchter, Figuren und Klosterarbeiten.

Gut untergebracht waren die Kostbarkeiten in den muffigen Räumen ohne Klimatisierung und Stromanschluss nicht. Die Kirche ließ das Inventar vor nun zehn Jahren auslagern. Da hatte das Erzbischöfliche Ordinariat die Restaurierung der original erhaltenen Sakristeien schon auf der Agenda, ebenso wie die Verbesserung des Brandschutzes der Kirche.

Arbeiten für den Brandschutz sind im Gange

Letzteres ist nun endlich im Gange. Wie berichtet, lässt der Freistaat, der für diesem Bereich die Baulast trägt, derzeit einen zweiten Fluchtweg schaffen und rüstet bestehende Wege von der Orgelempore und von der Sakristei ins Freie brandschutzmäßig nach. Dabei werde auch im Bereich der gotischen Sakristeien schon gearbeitet, berichtet Pfarrer Walter Waldschütz. Die Arbeiten für den Brandschutz sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Danach ist der Weg frei für die Restaurierung der geschichtsträchtigen Sakristeien.

Bislang sei der Zeitpunkt für den Beginn der Renovierungsarbeiten nicht festgelegt, erklärt Franziska Holzfurtner, Pressesprecherin beim Erzbischöflichen Ordinariat. Die Planung aber steht. Es sind Instandsetzungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion und dem Innenraum nötig. Darauf folgt die Restaurierung der Innenbemalung und des historischen Mobiliars.

Die ehemals als Heiltumsschatz gezeigten Reliquiare befinden sich seit 2016 in den diözesanen Restaurierungswerkstätten. „Sie beinhalten einen großen Schatz an überaus kostbar gefassten Überresten von Heiligen, die im Barock in Form einer Heiltumsschau den Gläubigen gezeigt wurden“, berichtet Holzfurtner.

Die meisten Stücke sind seit 2022 fertig restauriert

Die meisten Bestandteile des Tegernseer Heiltumsschatzes sind seit 2022 fertig restauriert. Viele Stücke hat Restauratorin Veronika Disl, eine besondere Kennerin der Tegernseer Reliquiare, mit ihrem Team in ihrer Münchner Werkstatt „Mona Lisl“ mit feiner Hand gefestigt, gereinigt und retuschiert. So zum Beispiel den in Samt eingenähten Schädel der Johanna, reich bestickt mit Golddrahtarbeiten, bunten Glassteinen und Alabasterperlen. Die Reliquie ruht auf einem geschmückten Kissen, den Kopf ziert eine filigrane Krone. Johanna gehört dem Lukas-Evangelium zufolge zu den Frauen, die am Ostermorgen zum Grab Jesu kamen.

„Die Herausforderung für die Fachfrauen bestand darin, den unterschiedlichen Materialien einer Reliquienarbeit gerecht zu werden und jedes für sich konservatorisch angemessen zu behandeln“, erklärt Holzfurtner.

Gotische Sakristeien müssen saniert werden

Der restaurierte Heiltumsschatz soll wieder nach Tegernsee zurückkehren und dort auch gezeigt werden. Aber erst dann, wenn die Restaurierung der Sakristeien abgeschlossen ist, denn dort wird auch künftig ihr Platz sein. Das historische Schrankwerk wird so ausgestattet, dass die Kirchenschätze dort würdig und sicher aufbewahrt werden können. Bis dahin sei eine Rückführung nicht möglich, meint Holzfurtner.

Eine Ausnahme macht die Rippe des Heiligen Korbinian, die schon 2021 nach einer Restaurierung durch Uta Ludwig aus Unterwössen in einem pyramidenförmigen Schrein wieder an den Tegernsee zurückgekehrt ist, ebenso wie die Überreste der Heiligen Victoria. Wegen Corona geschah dies in aller Stille. Untergebracht sind die Heiligtümer im Safe, wie Pfarrer Waldschütz berichtet.

Die Rippe des Heiligen Korbinian ruht in der Spitze der Pyramide. © Robert Kiderle

Gezeigt wurde die Korbinian-Rippe 2021 beim Korbiniansfest. Heuer will Monsignore Waldschütz die Reliquie anlässlich des Korbiniansfests im November eine ganze Woche lang präsentieren. Es handelt sich um ein Teil einer Rippe, das der Freisinger Fürstbischof 1721 vermutlich gegen ein Stück des Heiligen Quirinus der Tegernseer tauschte, wie Historiker Götz berichtet.

Heiltumsschatz soll in musealer Form gezeigt werden

Die Gebeine des römischen Christen Quirinus, der sich für seinen Glauben köpfen ließ, hatten die Klostergründer und Brüder Adalbert und Otkar Mitte des achten Jahrhunderts an den Tegernsee gebracht. Das habe heute noch Bedeutung, sagt Pfarrer Waldschütz. Ein Heiligtum mit dem Blut des Quirinus werde immer am Quirinustag bei einer Prozession getragen, danach spende er einen besonderen Einzelsegen. „Da kommen immer viele.“ Ansonsten spielten Reliquien heute keine große Rolle mehr, vielen Gläubigen fehle der Zugang, meint der Monsignore.

Dennoch: Wenn der von Legenden und Mythen umwobene Tegernseer Heiltumsschatz wieder zurück und in musealer Form in der Kirche zu sehen sei, werde dies viel Aufmerksamkeit finden – und bei den Menschen auch etwa auslösen, ist Waldschütz überzeugt: „Die Sehnsucht ist da.“